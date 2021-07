Le dernier match de la Coupe Stanley de la LNH sur NBC attire 3,6 millions de téléspectateurs

Les chiffres définitifs sont arrivés et la Ligue nationale de hockey a attiré 3,6 millions de téléspectateurs pour le cinquième match de la finale de la Coupe Stanley sur NBC, la dernière saison de la ligue sur le réseau.

Mercredi, le Lightning de Tampa Bay a battu les Canadiens de Montréal, 1-0, pour se répéter en tant que champions de la Coupe Stanley. Comme le basket-ball professionnel, l’événement principal de la LNH est hors calendrier en raison de la pandémie. Mais par rapport à la Coupe Stanley 2020, qui s’est jouée en septembre dernier, l’audience s’est rétablie.

Cette série a réuni en moyenne 2,52 millions de téléspectateurs. La série 2020, mettant en vedette le Lightning et les Stars de Dallas, a attiré en moyenne environ 2 millions de téléspectateurs au cours de six matchs. La finale de la Coupe Stanley 2019 mettait en vedette les Bruins de Boston – l’un des « six » clubs de hockey originaux de la LNH – et les Blues de St. Louis, et a attiré en moyenne 5,3 millions de téléspectateurs en sept matchs.

Les quatre premiers jeux de la série 2021 ont attiré en moyenne une audience totale (combinée linéaire, câble et streaming) de 2,23 millions de téléspectateurs sur le réseau de diffusion et la chaîne sportive de NBC (NBCSN).

La LNH a mis fin à sa relation de 16 ans avec NBC cette année et est passée à ESPN et WarnerMedia. La ligue a augmenté ses frais de droits médias à plus de 625 millions de dollars par an grâce aux nouveaux accords. ESPN et TNT se partageront les prochaines diffusions de la Coupe Stanley.