Le dernier match de double probable des sœurs Williams fait ressortir des stars

Pour toujours les chèvres

Tous les yeux étaient tournés Serena et Vénus Williams lors de leur dernier match de double probable qui a attiré de nombreuses célébrités, dont Spike Lee, Boris Kodjoé, Nicole Ari Parkercommissaire de la NBA Adam Argentet beaucoup plus.

Le premier tour de l’US Open a marqué la première action en double du duo légendaire depuis 2018.

“Je suis tellement excitée pour le double”, a déclaré Serena avant le match. “J’étais comme, ça fait si longtemps, nous devons le jouer là-bas, nous devons le ramener.”

Avec la foule de leur côté, les sœurs Williams n’ont pas réussi à revenir contre le duo tchèque Lucie Hradecka et Linda Noskova qui s’est imposé 7-6 (5), 6-4.

“Je suis encore sous le choc que nous ayons gagné parce que [we] ont joué ensemble pour la première fois », a déclaré Hradecka après le match. Je pense que nous avons fait du très bon travail, et je suis vraiment désolé pour vous que nous les ayons battus, mais nous sommes si heureux de l’avoir fait.

L’un des plus grands duos de l’histoire du double, les sœurs Williams ont remporté 14 titres du Grand Chelem en double, dont leur dernière victoire à l’US Open en 2009.

Individuellement, Serena, 40 ans, a remporté 23 titres du Grand Chelem tandis que Venus, 42 ans, a remporté sept titres.

La joueuse de tennis professionnelle la plus gagnante de tous les temps, Serena poursuivra son parcours vers le titre n ° 24 du Grand Chelem en simple féminin après avoir vaincu Anet Kontaveit–le 2e joueur classé au monde–au deuxième tour du tournoi.

“Il reste encore un peu en moi”, a déclaré Williams lors de son entretien d’après-match. “C’est ce que je fais de mieux”, a-t-elle ajouté. “J’aime les défis et je relève le défi.”

Le monde du sport est en feu depuis que l’icône du tennis a annoncé qu’elle se retirait du tennis après ce tournoi.

“Je suis terrible pour les adieux, les pires du monde”, a-t-elle écrit dans Vogue. “Mais sachez que je vous suis plus reconnaissant que je ne pourrai jamais l’exprimer avec des mots. Vous m’avez porté à tant de victoires et tant de trophées. Cette version de moi va me manquer, cette fille qui jouait au tennis. Et tu vas me manquer.

Tout le monde de Zendaya à Tiger Woods a été dans le bâtiment pour encourager le GOAT lors de l’un des événements sportifs les plus animés de 2022.

tant de célébrités ici pour soutenir Serena Williams 🥹 pic.twitter.com/tbTmk64s6T – Paris sportifs PointsBet (@PointsBetUSA) 31 août 2022

Espérons qu’elle puisse maintenir son élan et remporter un autre titre dans une fin appropriée à une carrière emblématique.

