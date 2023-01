Le dernier massacre de Russes est une histoire de l’incompétence de Poutine – il est devenu le nouveau Joseph Staline

Le monstre SOVIETIQUE Joseph Staline, qui a tué environ dix millions de personnes, aurait plaisanté : « La mort d’un homme est une tragédie, la mort de millions est une statistique.

En tant qu’héritier de cet héritage meurtrier, le despote Vladimir Poutine pourrait se demander ce que disent ses chiffres.

Au moins 89 soldats russes ont été tués alors que les nouvelles roquettes américaines à longue portée de l’Ukraine ont bombardé leurs casernes temporaires dans le Donbass occupé Crédit : Getty

Le monstre soviétique Joseph Staline a tué environ dix millions de personnes Crédit : Fonctionnalités Rex

Prenez le dernier massacre. C’est une histoire d’incompétence insensée.

Au moins 89 soldats russes ont été tués lorsque les nouvelles roquettes américaines à longue portée de l’Ukraine ont bombardé leurs casernes temporaires dans le Donbass occupé.

Le bilan réel est susceptible d’être beaucoup plus élevé. L’Ukraine dit que 400 personnes sont mortes. Des blogueurs russes bien informés affirment que « plusieurs centaines » ont été tués ou mutilés lors de l’attaque du jour de l’An.

Les morts ont déclenché la fureur en Russie.

Pourquoi tant de soldats étaient-ils entassés au même endroit, si près de la ligne de front ?

Pourquoi étaient-ils à côté d’un dépôt de munitions qui a été enflammé par les explosions ? Pourquoi avaient-ils leurs téléphones portables et pourquoi étaient-ils autorisés à les utiliser si, comme le prétend le ministère russe de la Défense, il a révélé leur position ?

La réponse est que les commandants russes ne veulent pas apprendre ou sont incapables de mettre en œuvre les leçons des bains de sang de l’année dernière.

Ou peut-être qu’ils ne se soucient tout simplement pas de la vie des hommes qu’ils dirigent.

En tant qu’héritier de cet héritage meurtrier, le dernier massacre du despote Vladimir Poutine est une histoire d’incompétence impitoyable Crédit : EPA

Chair à canon

Certes, les prisonniers de guerre russes que j’ai emprisonnés l’année dernière n’avaient que du mépris pour leurs dirigeants qu’ils qualifiaient de chacals.

Ou se pourrait-il que les forces armées russes aient été si complètement éviscérées sur le terrain qu’il ne reste plus aucun cadre pour diriger.

Prenez une autre statistique. Selon des analystes open source, quelque 1 600 officiers russes ont été tués depuis le début de la guerre.

Une grande partie de l’attention du monde s’est concentrée sur les 10 généraux qui ont été pour la plupart tués par un ciblage intelligent et délibéré des forces armées ukrainiennes.

Moins d’attention a été accordée aux 840 capitaines et lieutenants supérieurs – les commandants de niveau tactique – qui ont également perdu la vie.

Ajoutez à cela le nombre de blessés et la Russie a probablement perdu “la moitié de tous les commandants de compagnie de combat au sol compétents” en Ukraine, selon le groupe de réflexion américain CEPA.

Les troupes sans chef sont de la chair à canon. La dernière estimation officielle de l’amiral Sir Tony Radakin, chef d’état-major de la défense britannique, est que quelque 100 000 Russes ont été tués, blessés ou abandonnés depuis le début de l’invasion bâclée de Poutine.

Pour mettre cela en perspective, la Russie a perdu 15 000 hommes dans une guerre de dix ans en Afghanistan.

A cette époque l’année dernière, à la veille de l’invasion sanglante de Poutine, ses généraux avaient presque tous les avantages qu’ils pouvaient espérer.

Des forces armées plus grandes et mieux équipées ont été soutenues par une économie plus grande pour écraser son plus petit voisin.

Mais en quelques semaines, sa force encombrante avait été écrasée sur les rochers de la résistance ukrainienne.

Les défenseurs agiles et féroces de l’Ukraine avaient utilisé des tactiques de petites unités pour harceler et vaincre la colonne de mastodonte qui fonçait sur Kyiv.

Lorsque l’Occident a donné à l’Ukraine plus d’armes à plus longue portée, ils ont martelé les lignes d’approvisionnement et les dépôts russes, ce qui a conduit à une série d’effondrements stupéfiants, d’abord à Kharkiv à l’est, puis à Kherson au sud.

Les défaites ont forcé la Russie à changer de tactique.

Nous ne doutons pas que les maîtres actuels de la Russie jetteront tout ce qu’il leur reste et tous ceux qu’ils peuvent rassembler pour tenter d’inverser le cours de la guerre et au moins reporter leur défaite. Président Zelenski

Vague après vague de frappes de missiles et de drones ont martelé le réseau électrique ukrainien dans une tentative désespérée d’écraser le moral.

Les lumières peuvent s’éteindre à Kyiv mais la volonté de se battre est intacte.

Ce qui manquait cruellement à la Russie en février dernier – et continue de manquer à ce jour – c’est ce que l’Ukraine a trouvé à revendre : le moral.

Ses défenseurs héroïques protègent leurs maisons, leurs terres et leurs familles.

Ils sont stimulés par leur propre survie et un flux constant de victoires durement gagnées.

Mais jusqu’à présent, ils ont gagné des batailles. Ils n’ont pas gagné la guerre.

Les responsables occidentaux sont catégoriques sur le fait que la Russie est à court d’armes clés.

Il s’appuie de plus en plus sur des drones kamikazes iraniens. Les États-Unis ont accusé la Corée du Nord d’essayer de faire passer des obus d’artillerie en Russie.

Pourtant, malgré toutes les pertes russes, une chose que la Russie a en abondance, ce sont les gens.

Et les généraux impitoyables de Poutine ont montré qu’ils étaient plus que disposés à gâcher leur vie.

Décrivant les combats les plus féroces autour de la ville de hachoirs à viande de Bakhmut, le commandant des forces armées ukrainiennes, le général Valerii Zaluzhnyi, a déclaré : « Les Russes essaient essentiellement d’avancer en marchant sur les cadavres de leurs camarades soldats.

Poutine a déjà mobilisé 300 000 réservistes pour combler les pertes sur le champ de bataille.

L’Ukraine s’attend à ce qu’il se mobilise davantage avant de nouvelles offensives au printemps.

Ce sont le genre de statistiques qui pourraient annuler le soutien de Poutine chez lui – alors que les horreurs de sa soi-disant opération militaire spéciale touchent de plus en plus la vie des gens.

Jusqu’à présent, la plupart des appels sont venus de provinces russes éloignées où les mères et les épouses en deuil sont incapables d’influencer les tsars à Moscou.

Le président Zelensky a averti : « Nous ne doutons pas que les maîtres actuels de la Russie jetteront tout ce qu’il leur reste et tous ceux qu’ils peuvent rassembler pour essayer de renverser le cours de la guerre et au moins reporter leur défaite.

Mais il a également déclaré mardi à Rishi Sunak qu ‘”il est possible d’obtenir un avantage décisif en ce moment” avec le bon type de soutien, que la Grande-Bretagne s’est engagée à apporter.

Il est à juste titre convaincu que l’Ukraine peut gagner, tant que ses alliés restent fidèles.

Mais la victoire de l’Ukraine aura un prix. C’est un coût effroyable en vies de tous les côtés qui sera la statistique la plus tragique du tyran Poutine.

La victoire de l’Ukraine aura un prix, écrit Jerome Starkey Crédit : Peter Jordan