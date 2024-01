Le dernier maître de l’air a dû se préparer pour un saut dans le temps de la saison 2

L’action en direct de Netflix Avatar : le dernier maître de l’air n’a pas encore reçu le feu vert pour une deuxième saison. Et franchement, certains créatifs ne semblent même pas avoir la place dans leur cerveau pour y penser. L’équipe en coulisses est préoccupée par la fin des épisodes de la saison 1 avant la date de première du 22 février.





“Il y a encore beaucoup de travail à faire, et c’est une course jusqu’à la ligne d’arrivée à ce stade”, a déclaré le showrunner Albert Kim à EW. “Donc pour le moment, c’est tout ce qui me consume. Je ne veux pas encore penser à demain.”





Cela dit, il y avait certains facteurs logistiques liés à la réalisation d’un drame fantastique épique de cette ampleur qui ont obligé Kim à tenir compte de la possibilité de plusieurs saisons : premièrement, ses quatre acteurs principaux vieillissent à l’écran sous ses yeux, et deuxièmement, cela prend du temps. à la fois filmer et produire une seule saison de Avatar.





Le tournage de la saison 1 s’est terminé en Colombie-Britannique à l’été 2022, et l’équipe est depuis lors en post-production. Gordon Cormier, qui incarne Aang, a auditionné pour le rôle à l’âge de 11 ans et a maintenant 14 ans. Kiawentiio, qui joue la maîtresse de l’eau Katara, l’a lancée Avatar voyage à 14 ans et a maintenant 17 ans. Et ainsi de suite.





Gordon Cormier incarne Aang dans « Avatar : le dernier maître de l’air ».

Avec l’aimable autorisation de Netflix





“Les trois saisons de la série animée se déroulent essentiellement au cours d’une année civile”, explique Kim à propos de la série animée originale de Nickelodeon. « Nous ne pouvions pas faire ça. Nous avons donc dû concevoir cette première saison, en particulier, pour tenir compte de la possibilité d’un certain temps s’écoulant entre la première et la deuxième saison.





Une partie de cette stratégie implique la comète de Sozin, que les fans de la série originale connaissent déjà et que les débutants peuvent apercevoir couper à travers le ciel nocturne dans les bandes-annonces. “La comète était leur horloge”, explique Kim. «Nous avons supprimé cette horloge particulière de notre série pour le moment parce que nous ne pouvions pas savoir exactement quel âge auraient nos acteurs pour les saisons suivantes. Nous y avons vraiment pensé dès le début de la saison 1 afin de pouvoir tenir compte de la puberté, de l’adolescence, du temps qui passe – toutes ces choses amusantes qui arrivent aux êtres humains réels et qui n’arrivent pas aux personnages animés. »





C’est peut-être quelque chose que Kim et son équipe pourront revisiter dans une saison future, mais avant tout : terminez la saison 1 et voyez comment les téléspectateurs y réagissent.





Kiawentiio dans le rôle de Katara, Gordon Cormier dans le rôle d’Aang, Ian Ousley dans le rôle de Sokka dans ‘Avatar : Le dernier maître de l’air’.

Robert Falconer/Netflix





Il existe d’autres moyens par lesquels l’action réelle Avatar : le dernier maître de l’air remixera ou réinventera le matériel source original, mais il conservera toujours les rythmes familiers. Dans un monde fantastique inspiré des anciennes cultures asiatiques et autochtones, il existe des maîtres, ceux qui ont la capacité de manipuler l’eau, la terre, le feu ou l’air. Ensuite, il y a l’Avatar, un être réincarné qui émerge à chaque cycle de vie avec le pouvoir de contrôler les quatre éléments afin de maintenir l’équilibre entre le monde spirituel et le monde humain.





Aang, le jeune maître de l’air, est le prochain Avatar – sauf qu’il a mystérieusement disparu depuis 100 ans, ce qui a permis à la Nation du Feu de mener une guerre pour la domination mondiale. Pour sauver le monde, Aang doit faire équipe avec la maîtresse de l’eau Katara et son frère Sokka (Ian Ousley) de la Tribu de l’Eau du Sud, tout en évitant le prince de la Nation du Feu, Zuko (Dallas Liu).





Le nouveau Avatar : le dernier maître de l’air présentera sa première saison de huit épisodes sur Netflix dans le monde entier le 22 février. Mais vous n’avez pas besoin d’attendre aussi longtemps pour vous lancer dans la prochaine adaptation en direct. Revenez avec EW ce lundi prochain pour une révélation spéciale.





Inscrivez vous pour Divertissement hebdomadairela newsletter quotidienne gratuite de pour obtenir les dernières nouvelles télévisées, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.





Contenu associé :