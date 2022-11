Le dernier magasin Schnucks à annoncer la fermeture de Thanksgiving – Shaw Local

L’épicier du Midwest Schnucks est la dernière chaîne à avoir annoncé la fermeture de son magasin pour le jour de Thanksgiving, selon une annonce récente du magasin basé à Saint-Louis.

Selon un communiqué de presse de la société, Schnucks fermera à son heure normale le mercredi 23 novembre, mais fermera complètement jeudi pour les vacances, puis rouvrira le vendredi 25 novembre à ses heures normales de magasin.

L’annonce s’ajoute à la liste croissante des magasins à grande surface nationaux et du Midwest, des épiciers et des chaînes qui se préparent pour les vacances et se préparent à fermer leurs portes la semaine prochaine pour Thanksgiving.

Hy-Vee récemment annoncé il fermera également plus de 285 points de vente dans huit États, dont l’Illinois, le 24 novembre, la première fois de son histoire. La direction du magasin a déclaré que la décision visait à permettre aux plus de 80 000 employés de la chaîne de passer les vacances avec leurs amis et leur famille.

Schnucks a également annoncé des fermetures prévues jusqu’en décembre, y compris des plans de fermeture de ses magasins à 17h30 la veille de Noël et à 20h le soir du Nouvel An. Schnucks fermera complètement le jour de Noël, puis ouvrira à 9 heures le jour du Nouvel An.

Les annonces correspondent aux tendances croissantes de la vente au détail au cours des dernières années, alors que de plus en plus de magasins à grande surface annoncent des fermetures pour les vacances au milieu de la saison des achats du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday.

Les acheteurs du Black Friday ont traditionnellement commencé leurs virées à Thanksgiving, une décision qui a depuis changé au cours des dernières années.

Voici une liste continue des magasins fermés à Thanksgiving