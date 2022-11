« Le dernier magasin de thé de l’Inde » dans l’Uttarakhand embrasse l’UPI, Anand Mahindra impressionné

Les achats en Inde sont devenus plus faciles grâce aux transactions numériques avec l’interface de paiement unifiée (UPI), et tous les magasins, grands et petits, ont affiché des codes QR pour les paiements. Le “dernier magasin de thé” en Inde a également commencé à accepter les paiements via QR UPI. L’industriel Anand Mahindra a retweeté samedi un post montrant l’étendue de l’écosystème des paiements électroniques. Une image d’une femme utilisant un scanner de code QR UPI dans son magasin de thé a été publiée sur Twitter. L’image a été prise dans le village de Mana, Uttarakhand, à une hauteur de 10 500 pieds, ce qui en fait le “dernier village de l’Inde”.

Appréciant la poussée des paiements numériques, Anand Mahindra a retweeté le message et a écrit : « Comme on dit, une image vaut mille mots. Cela reflète la portée et l’échelle à couper le souffle de l’écosystème des paiements numériques de l’Inde. Jai ho !” La légende du message original disait: “Bharat desh Le dernier village à 10 500 pieds d’altitude Uttarakhand On dirait que UPI est là aussi.”

Le dernier hameau indien sur la rive de l’Alaknanda, Mana, est à environ 50 kilomètres de la frontière indochinoise. On pense que le village est le dernier de l’Uttarakhand avant la frontière chinoise et a divers endroits associés à l’épopée du Mahabharata.

Les internautes ont laissé un certain nombre de commentaires sur le tweet exprimant leur bonheur que UPI ait été accepté dans ce magasin de thé. Un utilisateur a commenté : “La technologie atteint le dernier kilomètre Incroyable #UPI.”

Un autre utilisateur a écrit : “C’est une grande percée pour l’Inde numérique et j’apprécie d’atteindre chaque citoyen.”

“True UPI a réalisé ce que web3 avait pensé accomplir à l’avenir. Économie décentralisée et démocratisée reliant le dernier kilomètre », a commenté un troisième utilisateur.

La National Payments Corporation of India (NPCI) a récemment révélé des données montrant que les transactions UPI ont augmenté de 7,7% pour atteindre Rs 730 crore en octobre, selon un rapport de l’Economic Times.

