Le dernier MacBook Air M2 est toujours à 250 $ de réduction sur Amazon

Les réductions sur les derniers appareils Apple sont assez rares en général. Il est donc presque incroyable que cette offre résiduelle de la grande vente Prime Day de la semaine dernière soit toujours disponible. Le MacBook Air M2 est notre ordinateur portable préféré sur le marché, et vous pouvez l’acquérir au prix le plus bas de tous les temps. 1 049 $ en ce moment sur Amazon, ce qui vous permet d’économiser 250 $. Il est surprenant qu’une offre aussi bonne ne soit pas épuisée ou n’ait pas déjà expiré, nous vous recommandons donc de passer votre commande dès que possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Le MacBook Air 15 pouces d’Apple est le plus grand modèle Air à ce jour et offre une option attrayante pour ceux qui souhaitent un Mac portable grand écran sans dépenser trop pour un MacBook Pro. C’est essentiellement le même que le MacBook Air 13 pouces, mais avec un écran plus grand de 15,3 pouces. Il dispose de la même puce M2, du même capteur Touch ID, de deux ports USB-C/Thunderbolt, d’un chargeur MagSafe et d’une autonomie de 18 heures. Son écran prend en charge jusqu’à 500 nits de luminosité et jusqu’à 1 milliard de couleurs. Et il existe également une caméra 1080p intégrée pour les appels FaceTime, ainsi qu’un réseau de trois micros et six haut-parleurs pour la prise en charge audio spatiale.

Bien qu’il offre un écran plus grand, le MacBook Air 15 pouces semble toujours mince et léger, comme l’a constaté Dan Ackerman de CNET lors de son expérience pratique avec l’appareil, pesant un peu plus de 3 livres et mesurant moins d’un demi-pouce d’épaisseur. Lisez la revue complète de l’Air 15 pouces de Scott Stein pour en savoir plus.