Le dernier : l’ouragan Milton vise Tampa Bay, en Floride, en tant que tempête de catégorie 4

L’ouragan Milton s’affaiblit légèrement mais reste une tempête féroce qui pourrait se produire une fois par siècle. coup direct sur Tampa et Saint-Pétersbourgengloutissant la région peuplée de des ondes de tempête imposantes et transformer les débris de la dévastation d’Hélène il y a 12 jours en projectiles.

Voici la dernière :

Et Criswell a supplié les résidents d’écouter leurs autorités locales pour obtenir des conseils sur ce qu’il faut faire pendant que la tempête s’approche.

« C’est un ouragan extrêmement dangereux », a déclaré Criswell mardi matin. « J’ai besoin que les gens écoutent leurs autorités locales pour se mettre à l’abri du danger… Les gens n’ont pas besoin d’aller loin. Il leur suffit de se déplacer vers l’intérieur des terres.

L’ouragan est resté au large tôt mardi. Des lignes électriques, des poteaux d’éclairage et des arbres ont été abattus près de la côte, et quelques petites structures au toit de chaume ont été détruites, selon le gouverneur du Yucatan, Joaquín Díaz, mais il n’a signalé aucun mort ni blessé.

Même si les Floridiens ne sont pas étrangers aux tempêtes, Tampa n’a pas été sur la trajectoire directe d’un ouragan majeur depuis plus d’un siècle.

Durant cette période, la région a explosé en termes de croissance. Des dizaines de milliers d’Américains ont déménagé dans la région pendant la pandémie de COVID-19, beaucoup choisissant de s’installer le long d’îles-barrières comme Clearwater et Saint-Pétersbourg surplombant les eaux émeraude et normalement calmes du Golfe. Plus de 51 000 personnes se sont installées dans la région entre 2022 et 2023, ce qui en fait la cinquième zone métropolitaine américaine en termes de croissanceselon les données du recensement américain.

Les résidents de longue date, après avoir subi de nombreuses fausses alarmes et quasi-accidents comme Irma en 2017, peuvent également ne pas être préparés à un coup direct. Une légende locale raconte que les bénédictions des Amérindiens qui habitaient autrefois la région et construisaient des monticules pour empêcher les envahisseurs d’entrer ont largement protégé la région des tempêtes majeures pendant des siècles.

Kerry Emanuel, professeur de météorologie au MIT, a déclaré qu’un ouragan à Tampa était le pire scénario du « cygne noir » qui inquiète les experts depuis des années.

Les ouragans rappellent à l’humanité la puissance incontrôlable et chaotique du climat terrestre.

La puissante poussée de Milton vers la Floride quelques jours seulement après Hélène a dévasté de grandes parties du Sud-Est, certains habitants de la région se demandent probablement s’ils sont ciblés. Dans certains coins d’Internet, Hélène a déjà suscité des théories du complot et de la désinformation suggérant que le gouvernement a dirigé d’une manière ou d’une autre l’ouragan sur les électeurs républicains.

En plus de faire fi du bon sens, ces théories ne tiennent pas compte de l’histoire météorologique qui montre que les ouragans frappent bon nombre des mêmes régions qu’ils frappent depuis des siècles. Ils supposent également que les humains sont capables de remodeler rapidement le temps, bien au-delà d’efforts relativement modestes tels que l’ensemencement des nuages.

« Si les météorologues pouvaient arrêter les ouragans, nous arrêterions les ouragans », a déclaré Kristen Corbosiero, professeur de sciences atmosphériques et environnementales à l’Université d’Albany. « Si nous pouvions contrôler la météo, nous ne voudrions pas le genre de morts et de destructions qui se produisent actuellement. »

▶ En savoir plus sur la puissance des ouragans.

L’ensemble de la côte du golfe de Floride est particulièrement vulnérable aux ondes de tempête.

Ouragan Hélène a débarqué à environ 240 kilomètres de Tampa dans le Florida Panhandle et a quand même réussi à provoquer des morts par noyade dans la région de Tampa en raison de vagues d’environ 5 à 8 pieds (1,5 à 2,5 mètres) au-dessus des niveaux de marée normaux.

Les prévisionnistes ont mis en garde contre une éventuelle onde de tempête de 8 à 12 pieds (2,4 à 3,6 mètres) dans la baie de Tampa. Il s’agit du niveau le plus élevé jamais prévu pour cette région et près du double des niveaux atteints il y a deux semaines lors de la catastrophe d’Helene, a déclaré la porte-parole du centre des ouragans, Maria Torres.

La tempête pourrait également provoquer des inondations généralisées. Cinq à 10 pouces (13 à 25 centimètres) de pluie étaient prévus sur la Floride continentale et les Keys, avec jusqu’à 15 pouces (38 centimètres) attendus à certains endroits.

« Il n’y a pas de pénurie de carburant. Le carburant continue d’arriver dans l’État de Floride » malgré les longues files d’attente dans les stations-service, a déclaré DeSantis lors d’un point de presse mardi matin. Il a déclaré que les autorités travaillaient avec les compagnies pétrolières pour continuer à importer de l’essence.

« Vous n’êtes pas obligé de prendre l’autoroute et de partir très loin », a déclaré DeSantis. « Vous pouvez évacuer des dizaines de kilomètres ; vous n’êtes pas obligé d’évacuer à des centaines de kilomètres. Vous avez des options.

DeSantis a déclaré que l’État avait aidé à évacuer plus de 200 établissements de santé sur le chemin de Milton et que 36 refuges gérés par le comté étaient ouverts.