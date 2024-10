Le dernier : l’ouragan Milton se renforce dans la catégorie 4 alors que la Floride se prépare aux évacuations

L’ouragan Milton s’est rapidement transformé en ouragan de catégorie 4 sur sa route vers les centres de population de Floride, notamment Tampa et Orlando, menaçant une onde de tempête dangereuse à Tampa Bay et ouvrant la voie à d’éventuelles évacuations massives moins d’ici…

Suivez la couverture par AP du temps tropical sur https://apnews.com/hub/weather.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré lundi qu’il était impératif que les dégâts causés par Hélène soient nettoyés avant l’arrivée de Milton afin qu’ils ne deviennent pas de dangereux projectiles volants.

Plus de 300 véhicules ont ramassé des débris dimanche, mais se sont heurtés à une porte verrouillée de la décharge lorsqu’ils ont tenté de les déposer. Les policiers de l’État ont utilisé une corde attachée à une camionnette et l’ont ouverte, a déclaré DeSantis.

« Nous n’avons pas le temps pour la bureaucratie et les formalités administratives », a déclaré DeSantis. « Nous devons faire le travail. »

Milton s’est rapidement transformé en ouragan de catégorie 4 lundi sur une trajectoire vers les centres de population de Floride y compris Tampa et Orlando, menaçant une dangereuse onde de tempête à Tampa Bay et ouvrant la voie à d’éventuelles évacuations massives moins de deux semaines après un ouragan catastrophique Helene inondé le littoral.

La tempête devrait rester à sa force actuelle au cours des prochains jours, a déclaré le National Hurricane Center de Miami. Un avertissement d’ouragan a été émis pour certaines parties de l’État du Yucatan au Mexique, et une grande partie de la côte ouest de la Floride était sous surveillance d’ouragans et d’ondes de tempête.

Milton a connu des vents maximums soutenus de 150 mph (240 km/h) sur le sud du golfe du Mexique, a indiqué le centre des ouragans.

Son centre pourrait débarquer mercredi dans le Baie de Tampa zone, et il pourrait rester un ouragan alors qu’il se déplace à travers le centre de la Floride vers l’océan Atlantique. Cela épargnerait largement les autres États ravagé par Hélènequi a tué au moins 230 personnes sur son trajet entre la Floride et les Appalaches.

Les prévisionnistes ont mis en garde contre une possible onde de tempête de 8 à 12 pieds (2,4 à 3,6 mètres) à Tampa Bay et ont déclaré que des crues éclair et des rivières pourraient résulter de 5 à 10 pouces (13 à 25 centimètres) de pluie sur le continent de la Floride et dans les Keys. avec jusqu’à 15 pouces (38 centimètres) par endroits.

