Le dernier look de Matthew McConaughey suscite des inquiétudes : « Tellement mince »

Connu pour ses traits acérés, Matthew McConaughey a récemment suscité l’inquiétude de ses fans après son apparition récente en public.

Avec son épouse, Camila Alves, il a assisté à un dîner de gala en tenue noire. Mais ce qui aurait attiré l’attention des fans, c’était son visage émacié et ses traits déformés.

Une source a déclaré Vie et style, exprimant son inquiétude pour lui : « Il a l’air vraiment mince, décharné et contorsionné, et cela se voit particulièrement sur son visage lorsqu’il est rasé de près et ne peut pas se cacher sous l’ombre branchée de cinq heures. »

Les initiés ont également exclu son look minceur pour un film car il a l’habitude de transformer radicalement sa silhouette, comme dans le film de 2013. Club des acheteurs de Dallas.

« Cela ne semble pas être pour un rôle. » Au lieu de cela, ils ont ajouté qu’ils « ressentent une pression pour se conformer aux normes maigres d’Hollywood. Même ses épaules semblent s’effondrer.

Un chirurgien esthétique, Reza Nassab, s’est quant à lui exprimé sur sa dernière apparition et a déclaré Courrier en ligne, « Personnellement, je ne crois pas que Matthew McConaughey ait subi une rhinoplastie », a-t-il poursuivi.

« Je pense que le changement dans la taille et la forme de son nez pourrait être attribué à une perte de poids, notamment au niveau de son visage. »

« Lorsqu’une personne perd beaucoup de poids, la réduction de la graisse du visage peut rendre ses traits plus définis et plus proéminents, y compris le nez », a noté l’expert.

« Ce changement naturel d’apparence dû à la perte de poids peut souvent amener les gens à supposer que des procédures cosmétiques ont eu lieu, mais dans ce cas, le changement de son visage pourrait facilement être dû à sa perte de poids », a conclu Reza.