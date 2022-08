Le dernier look de grossesse de l’actrice de Bhramastra Alia Bhatt est tout joli

Le dernier look de grossesse d’Alia Bhatt : L’actrice de Bollywood Alia Bhatt a livré deux grands succès cette année Gangubai Kathiawadi et Darlings. Maintenant, les fans attendent avec impatience le prochain film Bhramastra. Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sont maintenant prêts pour les promotions de films. Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont très enthousiastes à propos du film et de leur premier enfant. Récemment, Alia Bhatt a partagé sa photo sur son compte de réseau social. Elle portait une très belle tenue rose et noire signée Gucci. Avec la photo, elle a légendé “La lumière arrive! (Dans seulement deux semaines). 9 septembre – Bramastra”. Regardons le film et voyons le nouveau look d’Alia Bhatt. Regarder la vidéo.