Le dernier look d’aéroport de Katrina Kaif suscite des rumeurs de grossesse, les fans affirment avoir repéré son baby bump

Depuis que le couple d’acteurs Vicky Kaushal et Katrina Kaif se sont mariés, leurs fans attendaient avec impatience qu’ils annoncent qu’ils attendaient. Dans le passé, plusieurs fois les fans ont émis l’hypothèse que l’actrice était enceinte et ont anticipé une annonce de Vicky et Katrina. Cependant, il n’y a eu que déception pour les fans.

Vicky et Katrina se sont mariés le 9 décembre 2021 lors d’une cérémonie somptueuse mais intime. Leur mariage a eu lieu à l’hôtel royal Six Senses Fort Barwara, au Rajasthan.

Mardi, la diva de Bollywood Katrina Kaif a été prise en photo en train de sortir à l’aéroport de Mumbai et son apparence chic et décontractée a de nouveau déclenché des rumeurs de grossesse alors que les fans affirmaient avoir repéré son baby bump.

Katrina Kaif a été photographiée avec un pantalon ample orange associé à un sweat-shirt surdimensionné que les fans ont supposé être la tentative de l’actrice de cacher son ventre rond. Mais les fans aux yeux d’aigle de Katrina ont repéré la bosse de bébé alors qu’elle se précipitait à l’aéroport. “Elle a l’air enceinte. C’est quand même une bonne chose”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Il y aura bientôt de bonnes nouvelles, elle a l’air enceinte, je ne peux pas attendre. Des célébrités comme Kat s’assurent qu’elles sont en poids tout le temps, donc cela doit certainement être un gain de poids pendant la grossesse”, a commenté un autre utilisateur. « Enceintes ? a demandé un internaute dans la section des commentaires de la publication sur le compte Instagram du célèbre photographe Manav Manglani.”

À noter, Katirna Kaif a fait très peu d’accessoires publics ces derniers temps. Elle ne sort que lorsque c’est important.

Pendant ce temps, lundi, Ek Tha Tiger, le thriller d’action de Salman Khan et Katrina Kaif, a eu 10 ans. Tiger3 à l’Aïd 2023. Célébrez # Tiger3 avec # YRF50 uniquement sur un grand écran près de chez vous le 21 avril 2023. Sortie en hindi, tamoul et télougou.

Katrina, d’autre part, a également partagé le même message qu’elle a sous-titré, “#10YearsOfEKThaTiger Une décennie de voyage pour Tiger et Zoya ! Et cela continue dans #Tiger3 à l’Aïd 2023. Célébrez #Tiger3 avec #YRF50 uniquement sur un grand écran près de chez vous le 21 avril 2023. Sortie en hindi, tamoul et télougou.

Sorti en 2012, Ek Tha Tiger a été déclaré un super hit au box-office, dans lequel Salman dépeint le rôle d’un espion indien, qui tombe amoureux d’un agent pakistanais. Inspiré par de vrais événements, le film a collecté plus de Rs 300 crores au box-office dans le monde entier. Il a été supposé que l’acteur Emraan Hashmi jouera un rôle négatif face à Salman dans le troisième volet du film. Les fabricants n’ont pas encore fait d’annonce officielle.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Katrina sera ensuite vue dans un film de comédie d’horreur Phone Bhoot, aux côtés d’Ishaan Khattar et Siddhant Chaturvedi. Le film devrait sortir en salles le 4 novembre 2022. Elle sera également vue dans Joyeux Noël aux côtés de l’acteur sudiste Vijay Sethupathi.