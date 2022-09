Le dernier logiciel de Samsung est maintenant dirigé vers les appareils plus anciens

Les dernières versions One UI de Samsung pour les téléphones et les smartwatches, étiquetées comme version 4.1.1 sur mobile (lancé sur les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4) et 4.5 sur les appareils portables (lancés sur la Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro), se dirige maintenant vers les appareils de l’année dernière. Il s’agit d’un mouvement commun de Samsung “W”, apportant toutes les nouvelles fonctionnalités logicielles à ses anciens téléphones. Que vous le détestiez ou que vous l’aimiez, vous n’en attendez pas moins de la Roi des mises à jour Android.

Selon l’annonce de Samsung, les mises à jour logicielles commenceront avec le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 à partir de cette semaine et seront déployées progressivement à travers le monde. One UI 4.1.1 sortira également sur le Galaxy Z Fold 2 et les Z Flip et Z Fold originaux. Pour les amateurs de montres, One UI Watch 4.5 sera pris en charge sur Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Pour les appareils plus anciens comme Galaxy Watch 3 et Galaxy Watch Active 2, la société affirme que « les utilisateurs pourront profiter d’une mise à jour logicielle qui offre des fonctionnalités sélectionnées de One UI Watch 4.5 ».

Quant à ce qu’il y a à l’intérieur, ce n’est pas une petite liste. Les téléphones pliables reçoivent de nombreux nouveaux avantages, notamment la nouvelle barre des tâches sur la gamme Galaxy Z Fold, ainsi que les smartwatches reçoivent le clavier QWERTY mis à jour, une personnalisation supplémentaire du cadran de la montre, ainsi que la surveillance de la pression artérielle et de l’ECG (électrocardiogramme). C’est solide.

