Le dernier lieu de repos des victimes de l’accident de Wellington est jugé par un juge

Deux garçons tués dans un accident de voiture d’horreur dans le pays de la Nouvelle-Galles du Sud plus tôt cette année seront enterrés ensemble, avec une décision de justice en faveur de leur mère après une longue et parfois laide bataille judiciaire avec le père des garçons.

Sheldon, 6 ans, et Shane Shorey, 7 ans, sont morts sur le coup lorsqu’une voiture incontrôlable les a écrasés alors qu’ils entraient dans la piscine locale de Wellington, dans le centre-ouest de l’État, le 5 janvier.

Pendant plus de sept semaines depuis l’accident, leurs corps sont restés non enterrés, alors que leurs parents séparés se sont battus devant la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud pour savoir comment ils devaient être adieux.

Leur mère Shayleen Frail voulait que ses garçons soient enterrés à Wellington, tandis que leur père Joseph Shorey – qui vit maintenant dans le Queensland – voulait que leurs corps soient incinérés.

Le juge John Sackar a statué mercredi que les souhaits de Mme Frail devaient être respectés, ce qui signifie qu’ils seront adieux lors d’un enterrement à Dubbo avant d’être enterrés ensemble.

Sheldon (à gauche), 6 ans, et Shane (à droite), 7 ans, devraient enfin être inhumés plus de sept semaines après un accident d’horreur à Wellington, dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, qui a coûté la vie. Un tribunal de NSW a décidé mercredi que les deux frères devraient être enterrés ensemble à Wellington

Shayleen Frail (à gauche) et Joseph Shorey (à droite) se sont affrontés devant le tribunal sur la meilleure façon de faire reposer leurs deux fils

La semaine dernière, Mme Frail a dit au tribunal qu’elle voulait enterrer ses garçons pour suivre une tradition autochtone.

Dans son jugement, le juge Sackar a déclaré qu’il s’était finalement prononcé en faveur de Mme Frail parce qu’il pensait que la réinstallation de M. Shorey dans le Queensland était « son choix ».

«Le chagrin subi par toutes les personnes concernées à la mort de ces deux petits garçons est inimaginable. La tâche de la Cour est difficile et stimulante, mais ce différend doit dans l’intérêt de tous être résolu rapidement », a-t-il déclaré à la Cour.

«Il n’est pas possible dans un cas comme ce compromis absent de produire une solution parfaite.

« Mais je suis convaincu, par discrétion et en toutes circonstances, que la demanderesse (Mme Frail) devrait avoir le transport de l’enterrement des enfants à Wellington comme proposé.

« C’est sur la preuve devant moi reflétant la proportion de temps qu’ils ont passé dans le cadre de leur vie trop courte à Wellington avec leur famille et leurs amis. »

La décision du tribunal met un terme à un triste chapitre de l’histoire déjà tragique de la mort des garçons.

M. Shorey, qui vivait dans le Queensland avec ses deux fils avant l’accident, voulait que les deux garçons soient incinérés.

Cela, a-t-il déclaré dans un affidavit, permettrait à lui-même et à Mme Frail de « construire tout mémorial que nous voulons pour les garçons qui peuvent ensuite être visités par nous deux ».

Mais Mme Frail a intenté une action en justice contre M. Shorey, affirmant que ses fils devraient être enterrés à Wellington, où elle a grandi.

Elle a affirmé que Sheldon et Shane avaient des liens étroits avec la communauté autochtone et que cela faisait partie de leur coutume locale que le défunt soit enterré et non incinéré.

L’accident s’est produit juste près du centre de loisirs aquatiques de Wellington (photo) où Mme Frail avait l’intention d’emmener ses fils et deux autres garçons nager

La police allègue que Donn effectuait des burnouts dans son Holden rouge (photo) lorsqu’il a perdu le contrôle, a monté la gouttière et a frappé le groupe de cinq piétons.

À la suite de l’accident qui a tué Sheldon (à gauche) et Shane (à droite), les deux parents ont raconté à quel point leurs enfants étaient tous incroyablement sportifs et aimaient le plein air.

« L’importance de cet endroit est l’endroit où Shane et Sheldon ont vécu la majeure partie de leur vie et ont commencé leurs études et leurs sports à Wellington », a-t-elle déclaré dans son affidavit.

« Je crois que Shane et Sheldon ont besoin d’un dernier lieu de repos, où leurs esprits peuvent entrer dans le Dreamtime et permettre aux garçons de reposer en paix dans leur dernier lieu de repos. »

Suite à la décision du juge Sackar, les funérailles de Sheldon et Shane Shorey auront probablement lieu la semaine prochaine.

La police de NSW continue d’enquêter sur l’accident survenu alors que deux jeunes garçons et leur mère marchaient avec deux autres enfants au centre aquatique de Wellington sur Warne Street, dans l’après-midi du 5 janvier.

Alors qu’ils marchaient sur la route depuis la piscine, ils ont été heurtés par une berline rouge Holden avec des plaques en P, prétendument conduits par Jacob Steven Donn.

Un autre garçon qui faisait partie du groupe, mais qui ne peut pas être nommé, a eu une jambe amputée à la suite de l’accident d’horreur.

Le conducteur présumé non autorisé Jacob Steven Donn (photo) fait face à un total de 14 chefs d’accusation, parmi lesquels un chef de conduite dangereuse entraînant la mort et la possession de drogue

M. Shorey met la main sur la clôture noire cassée où Holden rouge de Donn aurait pénétré dans le groupe lors de sa première visite émotionnelle sur les lieux, moins de 24 heures après l’accident.

Donn, 25 ans, aurait pratiqué des burnouts et des beignets sur la même route quelques minutes avant l’accident.

Il a été inculpé de 14 infractions, dont une conduite dangereuse entraînant la mort et une autre de possession d’une drogue interdite.

Il a également été accusé d’avoir fui les lieux dans les instants qui ont suivi l’accident.

Donn doit revenir devant le tribunal local de Dubbo le 10 mars.