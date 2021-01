ISLAMABAD – Le ministre pakistanais de la planification a déclaré que l’autorité de réglementation pharmaceutique du pays avait approuvé l’utilisation du vaccin COVID-19 d’Oxford-AstraZeneca et que le gouvernement tentait de le rendre disponible d’ici le premier trimestre de l’année.

Asad Umar, qui est également à la tête de l’agence nationale pour le COVID-19, a déclaré à Geo TV que le vaccin dans la première phase sera administré aux agents de santé et aux personnes âgées de 65 ans et plus.

Umar a déclaré que la société chinoise CanSino organisait également des essais cliniques au Pakistan et espérait que son vaccin serait également enregistré le mois prochain.

Il a déclaré que le Pakistan obtiendrait les vaccins via l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, ou GAVI, et d’autres sources internationales alternatives. Le vaccin AstraZeneca est en cours de préparation en Inde, qui a tendu les relations avec le Pakistan rival et dit qu’il accordera la priorité à sa propre population.

Le Pakistan a signalé 2 521 nouveaux cas et 43 décès au cours des dernières 24 heures.

___

L’ÉPIDÉMIE DE VIRUS:

– L’Inde lance la plus grande campagne de vaccination contre le COVID-19 au monde

– Une ville chinoise signale un coronavirus trouvé sur de la glace

– Les restaurants et les bars se démènent pour le propane en plein hiver pandémique

– La Chine a terminé la construction d’un hôpital de 1500 chambres pour les patients atteints de COVID-19 afin de lutter contre une flambée d’infections qui, selon le gouvernement, sont plus difficiles à contenir et imputables aux personnes ou aux biens infectés de l’étranger.

– Le Brésil n’a pas encore approuvé un seul vaccin et des experts sanitaires indépendants qui ont participé à son programme de vaccination affirment que le plan est encore incomplet, au mieux.

– Un nouveau rapport de l’ONU estime que la pandémie de COVID-19 a réduit le nombre de migrants internationaux de 2 millions d’ici le milieu de 2020 en raison de la fermeture des frontières et de l’arrêt des voyages dans le monde.

___

Suivez la couverture d’AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic, https://apnews.com/hub/coronavirus-vaccine et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak

___

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

BEIJING – La Chine a signalé dimanche 109 nouveaux cas confirmés de COVID-19, dont les deux tiers dans une province du nord voisine de Pékin, et aucun décès.

L’histoire continue

Il y a eu 72 nouveaux cas dans la province du Hebei, où le gouvernement construit des hôpitaux d’isolement avec un total de 9 500 chambres pour lutter contre une recrudescence des infections, selon la Commission nationale de la santé.

La Chine avait en grande partie contenu le virus détecté pour la première fois dans la ville centrale de Wuhan à la fin de 2019, mais a signalé des centaines de nouvelles infections depuis décembre. Samedi, la Commission de la santé les a imputés aux voyageurs et aux marchandises importées qui, selon elle, apportaient le virus de l’étranger.

Le nombre de morts en Chine s’élève à 4 653 sur 88 227 cas au total.

___

MEXIQUE – Le Mexique a publié samedi sa deuxième journée consécutive de plus de 20000 cas de coronavirus, suggérant une flambée dans un pays déjà en difficulté dans de nombreuses régions avec des hôpitaux débordants.

Il y a eu 20 523 nouveaux cas confirmés samedi après que 21 366 infections aient été signalées vendredi. C’était environ le double du taux quotidien d’augmentation il y a à peine une semaine. Les rapports diminuent normalement le week-end, ce qui suggère que la semaine prochaine pourrait apporter des chiffres encore plus élevés.

Le pays a également enregistré 1 219 décès supplémentaires, un quasi-record. Le pays a maintenant enregistré près de 1,63 million d’infections au total et a enregistré jusqu’à présent plus de 140 000 décès dans la pandémie.

À Mexico, le centre actuel de la pandémie au Mexique, 88% des lits d’hôpitaux sont pleins.

___

BATON ROUGE, La. – La Louisiane a identifié le premier cas dans l’État d’un variant de coronavirus considéré comme plus transmissible que l’original.

Le bureau du gouverneur a déclaré samedi que le cas avait été détecté chez une personne de la région de la Nouvelle-Orléans.

La variante, détectée pour la première fois en Grande-Bretagne, a alarmé les responsables de nombreux pays car des études indiquent qu’elle pourrait se propager plus facilement que d’autres souches virales, bien qu’elle ne soit pas considérée comme plus mortelle et semble vulnérable aux vaccins.

Le gouverneur John Bel Edwards a publié une déclaration disant qu’il était urgent «que tout le monde double les mesures d’atténuation dont nous savons qu’elles sont efficaces pour réduire la propagation du virus».

Edwards a noté que la variante a été détectée dans au moins 15 autres états.

Dans le Texas voisin, les responsables de la santé du comté de Dallas ont signalé samedi le troisième cas de la variante dans l’État, celui-ci chez un homme de Dallas dans la vingtaine sans antécédents de voyage en dehors des États-Unis.

Le Texas a signalé un homme de la région de Houston comme son premier cas de personne infectée par la nouvelle variante le 7 janvier.

CARSON CITY, Nevada – faites votre choix – Le Nevada a signalé samedi un record quotidien de 63 décès de COVID-19 ainsi que 2040 cas confirmés supplémentaires alors que la flambée de coronavirus se poursuivait.

Les totaux de pandémie de l’État ont augmenté à 260 090 cas et 3 761 décès, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le nombre élevé de décès précédemment signalés au Nevada en une seule journée était de 62 jeudi.

Les 311 décès signalés dans la semaine depuis le 10 janvier représentaient un sommet pandémique d’une semaine pour le Nevada, dépassant les 299 décès signalés la semaine précédente, a rapporté le Las Vegas Review-Journal.

___

WILMINGTON, Del. – Le président élu Joe Biden a présenté samedi son équipe de conseillers scientifiques, déclarant qu’ils dirigeront avec «la science et la vérité. Nous croyons aux deux. »

Biden élève le poste de conseiller scientifique au niveau du Cabinet, une Maison Blanche d’abord. Il a appelé Eric Lander, un pionnier de la cartographie du génome humain qui est en passe de devenir directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique, «l’un des gars les plus brillants que je connaisse».

Lander est le directeur fondateur du Broad Institute du MIT et de Harvard et a été l’auteur principal du premier article annonçant les détails du génome humain.

Lander dit que Biden a chargé ses conseillers et «toute la communauté scientifique et le public américain» de «s’élever jusqu’à ce moment».

La vice-présidente élue Kamala Harris a rappelé sa défunte mère Shyamala Gopalan Harris, une chercheuse sur le cancer, à qui elle attribuait de lui avoir appris à penser de manière critique.

«La science derrière le changement climatique n’est pas un canular. La science derrière le virus n’est pas partisane », a déclaré Harris. «Les mêmes lois s’appliquent, les mêmes preuves sont valables, que vous les acceptiez ou non.»

Alors que le déploiement des vaccins contre les coronavirus commence, les États-Unis sont en tête du monde avec 23,6 millions de cas et plus de 393000 décès confirmés.

___

HONOLULU – Les responsables de la santé à Hawaï se sont associés à des pharmacies locales pour proposer des vaccins au volant et à domicile contre les coronavirus aux résidents.

Le Honolulu Star-Advertiser rapporte que le ministère de la Santé a commencé à programmer des foyers de soins agréés à Oahu pour les vaccinations cette semaine. Les îles voisines ont déjà ouvert des cliniques au volant, des centres de comté et d’autres services mobiles.

Le ministère de la Santé travaille avec les employeurs pour identifier les travailleurs de première ligne pour la vaccination. Le ministère prévoit de lancer un portail en ligne où les travailleurs peuvent s’inscrire au vaccin. Les responsables affirment que plus de 56 000 personnes ont reçu au moins une dose du vaccin.

Vendredi, les responsables de la santé ont signalé 150 cas de coronavirus nouvellement confirmés et aucun nouveau décès. L’État compte plus de 24 000 cas confirmés et plus de 300 décès depuis le début de la pandémie.

___

PIERRE, SD – Le Dakota du Sud cherche à développer son déploiement de coronavirus en mettant les vaccins à la disposition d’un plus grand groupe de personnes.

La secrétaire à la Santé Kim Malsam-Rysdon a déclaré que l’État commencerait à vacciner les personnes de 80 ans et plus et celles souffrant de problèmes de santé à haut risque. Certains fournisseurs de soins de santé en milieu rural craignent que leurs patients ne soient oubliés par les grands systèmes hospitaliers.

Le Dakota du Sud a vacciné 6,5% de la population, l’un des taux les plus élevés du pays. L’automne dernier, l’État avait l’un des taux de positivité les plus élevés du pays.

Le ministère de la Santé a signalé 341 tests positifs, portant le total confirmé à 105 278.

___

OKLAHOMA CITY – Le district scolaire d’Oklahoma City est sur le point de reprendre des cours en personne pour les plus jeunes élèves du district et ceux de l’éducation alternative.

Les élèves de la prématernelle à la 4e année du district et ceux en éducation alternative commenceront à revenir mardi pour alterner des cours en personne et en personne. Les élèves de la 5e à la 12e année doivent revenir le 1er février.

L’Oklahoma s’est classé au quatrième rang du pays samedi pour le taux de nouveaux cas par habitant avec 1 448 pour 100 000, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas dans l’État est passée de 2 626 par jour le 1er janvier à 3 922 vendredi. La moyenne mobile des décès est passée de 23 décès par jour à 31 selon les données.

Le département de la santé de l’État a signalé samedi 3621 cas de coronavirus et 27 décès pour un total confirmé de 351665 cas et 2952 décès.

___

DALLAS – Une troisième personne avec un cas de variante de coronavirus a été signalée au Texas.

La santé et les services sociaux du comté de Dallas ont rapporté samedi qu’un homme de Dallas dans la vingtaine sans antécédents de voyage en dehors des États-Unis avait été testé positif pour la variante originaire du Royaume-Uni.

Le Texas fait partie d’une poignée d’États avec au moins un cas connu de la nouvelle variante qui semble se propager plus facilement. Mais les responsables de la santé publique disent qu’il n’y a aucune preuve que cela provoque une maladie plus grave, et disent que les vaccins actuels devraient encore être efficaces.

Le Texas a signalé un homme de la région de Houston comme son premier cas de personne infectée par la nouvelle variante le 7 janvier.

Vendredi, le département de la santé de l’État a rapporté des totaux confirmés de plus de 2 millions de cas et de plus de 31,00 décès au Texas.