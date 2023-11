Le dernier lauréat du prix Nobel de la paix entame une grève de la faim

La campagne Free Narges Mohammadi a déclaré qu’elle avait envoyé un message depuis la prison d’Evin et “a informé sa famille qu’elle avait entamé une grève de la faim il y a plusieurs heures”. Mohammadi et son avocat demandent depuis des semaines son transfert dans un hôpital spécialisé pour des soins cardiaques et pulmonaires. Il n’a pas précisé de quelles conditions souffrait Mohammadi, bien qu’il l’ait décrite comme ayant reçu une échocardiographie de son cœur. “Narges a entamé une grève de la faim aujourd’hui… pour protester contre deux choses : la politique de la République islamique consistant à retarder et à négliger les soins médicaux pour les détenues malades… (et la) politique de ‘mort’ ou de ‘hijab obligatoire’ pour les femmes iraniennes”, » lit-on dans la déclaration. Il ajoute que la République islamique “est responsable de tout ce qui arrive à nos bien-aimés Narges”.

Les responsables iraniens et la chaîne de télévision contrôlée par l’État n’ont pas immédiatement reconnu la grève de la faim de Mohammadi. Alors que les femmes iraniennes occupent des emplois, des postes universitaires et même des nominations gouvernementales, leur vie est étroitement contrôlée. La loi oblige les femmes à porter un hijab pour couvrir leurs cheveux. Depuis la mort l’année dernière de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue, de plus en plus de femmes choisissent de ne pas le porter malgré une campagne croissante des autorités à leur encontre. Mohammadi a poursuivi son militantisme malgré de nombreuses arrestations par les autorités iraniennes et des années passées derrière les barreaux. Elle est restée une figure de proue des manifestations menées par des femmes à l’échelle nationale, déclenchées par la mort d’Amini et qui sont devenues l’un des défis les plus intenses lancés au gouvernement théocratique iranien.

