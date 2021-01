OnePlus n’a pas encore publié la mise à jour Android 11 pour ses anciens smartphones comme le OnePlus 6, OnePlus 6T, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro et le OnePlus Nord. Alors que la mise à jour Android 11 n’est pas très loin, OnePlus a maintenant lancé la dernière version du OnePlus Launcher (version 5.0.2.4) pour les utilisateurs de ces anciens smartphones OnePlus. La mise à jour OnePlus Launcher a été déployée pour les smartphones fonctionnant sous OxygenOS 10 et est disponible en téléchargement sur le Google Play Store.

La version 5.0.2.4 de OnePlus Launcher n’est déployée que pour les smartphones OnePlus fonctionnant sous OxygenOS 10 et apportera certaines des fonctionnalités d’OxygenOS 11 aux anciens smartphones OnePlus mentionnés ci-dessus. La nouvelle mise à jour donne aux utilisateurs de ces smartphones un avant-goût de la nouvelle expérience de base d’OxygenOS 11 basé sur Android 11. La mise à jour est en cours de déploiement depuis quelques jours déjà et apporte quelques changements notables dans l’apparence et la sensation de l’étagère OnePlus. Il ajoute également de nouvelles actions pour accéder à votre tiroir d’applications. Voici le journal des modifications:

Quoi de neuf:

1. Le nouveau lanceur OnePlus est désormais disponible sur tous les appareils équipés d’Android 10.

2. Correction de bogues généraux.

Alors que les propriétaires de OnePlus 6, OnePlus 6T, OnePlus 7 series, OnePlus 7T series et OnePlus Nord attendent OxygenOS 11 sur leurs smartphones, le OnePlus Launcher leur donnera une légère impression d’un nouveau logiciel.

OnePlus a récemment annoncé le lancement du programme bêta OxygenOS 11 basé sur Android 11 pour les utilisateurs de OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro en Inde et sur d’autres marchés mondiaux. OnePlus a noté que les utilisateurs de la série OnePlus 7 doivent garantir une batterie d’au moins 30% et 3 Go d’espace de stockage avant d’installer la mise à jour. Comme toujours, les clients peuvent partager leurs commentaires sur la mise à jour bêta via la section Mes commentaires de l’application Communauté. Pour installer la version bêta d’OxygenOS 11 basée sur Android 11 sur le smartphone, les utilisateurs doivent télécharger le dernier package zip de mise à niveau de la ROM à partir du serveur spécifié (également disponible sur le forum de la communauté). Copiez ensuite le package de mise à niveau de la ROM dans la mémoire du téléphone et accédez à Paramètres > Système > Mises à jour système > Cliquez sur l’icône en haut à droite > Mise à jour locale > Cliquez sur le package d’installation correspondant > Améliorer > Mise à niveau du système.