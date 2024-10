Le dernier : Kirk devient un ouragan alors que la Caroline du Nord est sous le choc d’Hélène

Les habitants désespérés des montagnes ravagées par les tempêtes de l’ouest de la Caroline du Nord faisaient la queue pour obtenir de l’eau et de la nourriture, recherchaient les signaux de leurs téléphones portables et sortaient des seaux des ruisseaux pour chasser les toilettes quelques jours plus tard. L’ouragan Hélène les restes ont inondé la région. Les secouristes ont travaillé 24 heures sur 24 pour dégager les routes, rétablir l’électricité et le service téléphonique, et atteindre les personnes bloquées par la tempête, qui a fait plus de 150 morts dans le sud-est.

Le président Joe Biden devrait évaluer les dégâts mercredi.

Voici la dernière :

Kirk est devenu mardi un ouragan dans l’est de l’océan Atlantique. La tempête pourrait se transformer en ouragan majeur d’ici jeudi, a déclaré le National Hurricane Center des États-Unis. La tempête s’est produite à environ 1 070 milles (1 720 kilomètres) à l’ouest de l’île du Cap-Vert avec des vents maximums soutenus de 75 mph (120 km/h).

Il n’y avait aucune surveillance ou avertissement côtier en vigueur, et le système de tempête n’était pas encore considéré comme une menace pour la terre.

L’Université de Caroline du Nord à Asheville restera fermée jusqu’au 14 octobre et ne reprendra les cours que le 28 octobre au plus tôt, à la suite de l’ouragan Helene, a déclaré mardi la chancelière de l’école dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Même si l’université publique de la plus grande ville de l’ouest de la Caroline du Nord a subi des dommages structurels minimes dus aux inondations et aux vents historiques, elle manque d’électricité, d’eau courante et de service Internet depuis vendredi dernier, selon le message de la chancelière Kimberly van Noort.

L’école des arts libéraux et des sciences compte environ 3 000 étudiants. Environ 1 300 étudiants se trouvaient sur le campus lorsque la tempête a frappé. Tous ont été relocalisés dans les 72 heures, indique le message.

Les cours sur deux autres campus de l’UNC dans la région frappée par la tempête – l’Appalachian State University à Boone et la Western Carolina University – sont annulés jusqu’à vendredi.

Là, il visitera le centre des opérations d’urgence. Mercredi également, la vice-présidente Kamala Harris se rendra à Augusta, en Géorgie, puis se rendra en Caroline du Nord dans les « prochains jours », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a également déclaré que près de 6 000 membres du corps des ingénieurs de l’armée avaient été déployés. Il a estimé que la reprise serait une « entreprise de plusieurs milliards de dollars ». Il a déclaré que la FEMA avait déjà approuvé 1,7 million de dollars d’aide individuelle.

Des unités militaires américaines en service actif pourraient être nécessaires à la reconstruction à long terme de l’ouest de la Caroline du Nord après Helene, d’autant plus que les systèmes d’approvisionnement en eau locaux restent hors service, a déclaré le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper.

Cooper a déclaré mardi lors d’un point de presse que lors d’une réunion avec Biden lundi, le président « avait donné le feu vert » pour utiliser les moyens militaires américains dans un avenir proche.

Plus de deux douzaines d’usines d’eau étaient toujours fermées mardi et ne produisaient pas d’eau. Cela inclut Asheville, où les autorités municipales ont déclaré que le rétablissement du service complet du système pourrait prendre des semaines, car les réparations nécessaires aux installations de traitement et aux canalisations sont importantes.

« Nous savons que cette crise sera probablement une crise durable en raison de problèmes liés au système d’approvisionnement en eau », a déclaré Cooper. « Nous savons donc que cela devra être une opération continue. Je veux donc m’assurer que nous acheminons toutes les ressources possibles en Caroline du Nord sur un long terme, afin de garantir que nous continuons à acheminer de l’eau et des fournitures dans tout l’ouest de la Caroline du Nord.

La Garde nationale de Caroline du Nord est déjà largement présente dans la région au lendemain de la tempête, avec 800 membres activés. Plus de 20 avions de garde ont été utilisés pour transporter des fournitures et effectuer d’autres tâches.

« En fait, la communication a été difficile, voire impossible, dans un certain nombre de domaines », a déclaré mardi le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, en parlant de la réponse fédérale à l’ouragan Helene.

Il a déclaré qu’une grande partie des infrastructures avait été démolie et que le gouvernement travaillait avec des sociétés de communications privées et la FCC pour reconstruire les tours de communications. Il a déclaré qu’ils avaient déployé 50 systèmes satellites Starlink pour aider à reconstruire les infrastructures.

Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a déclaré mardi que les restes de l’ouragan Helene ont tué 36 personnes dans l’État, portant le bilan total de la tempête à 152.

McMaster a annoncé trois autres décès lors d’une conférence de presse à West Columbia, en Caroline du Sud.

La tempête a tracé un chemin de mort et de destruction à travers le sud-est après avoir débarqué jeudi en Floride. Près de la moitié des décès se sont produits en Caroline du Nord, tandis que des dizaines d’autres se sont produits en Caroline du Sud et en Géorgie.

Plus de 587 000 clients sont restés sans électricité mardi après-midi en Caroline du Sud, le plus grand nombre de tous les États, selon poweroutage.us. C’était une baisse par rapport à plus de 720 000 foyers et entreprises lundi après-midi.

Les autorités ont déclaré que certaines parties du réseau électrique devaient être reconstruites en raison de la destruction de dizaines de lignes de transmission et de la destruction de milliers de poteaux électriques.

« Nous ne pouvons pas retirer les arbres et les débris des lignes électriques tant que les lignes électriques ne sont pas coupées », a déclaré McMaster. « C’est ce qui nous gêne, mais nous travaillons dur pour y remédier. »

Alors que les efforts de sauvetage sont terminés dans l’État de Floride à la suite de l’ouragan Helene, le gouverneur Ron DeSantis a déployé des ressources d’urgence en Caroline du Nord et au Tennessee, où les autorités recherchent toujours des victimes au milieu de la boue et des débris.

S’adressant aux journalistes mardi, DeSantis a déclaré que des membres de la Garde nationale de Floride, de la Garde d’État de Floride et des équipes des départements des transports et de la gestion des urgences de l’État étaient soit sur place dans les communautés de montagne durement touchées, soit en route.

« Hier encore, une équipe conjointe de la Garde d’État de Floride et de la Commission de la pêche et de la faune de Floride a sauvé une mère et son bébé d’un an », a déclaré DeSantis.

Au cours des dernières 24 heures, DeSantis a déclaré que la Garde nationale de l’État avait livré plus de 20 000 livres (9 070 kilogrammes) de nourriture dans les zones où les besoins étaient critiques en Caroline du Nord et que des équipes de construction de ponts étaient en route.

À l’un des arrêts mardi à Hampton, Tennessee, le gouverneur Bill Lee s’est arrêté dans un quartier résidentiel surplombant le lycée démoli.

Plusieurs habitants de la région ont salué les voitures, affirmant que Lee et d’autres étaient les premiers secours qu’ils avaient vus depuis que la tempête avait frappé la région. Une poignée de personnes se sont échauffées et ont demandé à la maire du comté de Carter, Patty Woodby : « Où était tout le monde ? Parfois, Woodby était émue alors qu’elle tentait de répondre à chaque plainte, affirmant qu’elle avait essayé d’aller partout, mais que les communications étaient toujours interrompues et qu’elle ne pouvait toujours pas être partout à la fois.

Lee et d’autres législateurs se sont arrêtés près des maisons détruites et sont entrés pour voir les propriétaires enlever les revêtements de sol mouillés et en ruine. Beaucoup ont embrassé et remercié le gouverneur et les autres pour leur visite. Du ruban orange a marqué de nombreuses maisons pour indiquer que tout le monde avait été retrouvé et ne faisait pas partie des nombreux disparus.

Les routes pavées du quartier étaient en ruine et la boue semblait recouvrir à peu près tout, des voitures aux vêtements en passant par les visages. Pourtant, les bruits des Bobcats et d’autres équipements lourds étaient présents alors que les efforts de nettoyage se poursuivaient.

Cooper et d’autres responsables gouvernementaux ont déclaré aux résidents déplacés par l’ouragan Helene et à ceux qui s’inquiètent pour leurs proches qu’un effort massif se poursuivait mardi pour ramener la stabilité dans les montagnes – et dans leurs vies.

« Peu importe où vous vous trouvez dans l’ouest de la Caroline du Nord, si vous avez besoin d’aide, nous travaillons 24 heures sur 24 pour vous joindre », a déclaré Cooper lors d’un point de presse à Raleigh.

La Division de la gestion des urgences de l’État a confirmé 38 décès liés à la tempête en Caroline du Nord à Helene, et ce nombre devrait augmenter.

« La dévastation provoquée par Hélène est au-delà de toute croyance. Les communautés ont été rayées de la carte », a déclaré Cooper. Il prévoyait de restituer les zones endommagées plus tard mardi.

Plus de 1 100 personnes séjournaient dans près de 30 refuges dans la région, avec plus de 400 routes toujours fermées et des centaines de secours effectués, ont indiqué les responsables. Les premiers intervenants et d’autres s’efforçaient de localiser les personnes dont les proches ou les amis n’avaient pas de nouvelles ou n’avaient pas besoin de prestations d’aide sociale.

La Garde nationale a transporté lundi près de 200 000 livres (90 700 kilogrammes) de nourriture et d’autres produits de première nécessité depuis l’aéroport régional d’Asheville, a déclaré le major général Todd Hunt, garde de Caroline du Nord.

Les responsables ont appelé les personnes touchées par l’ouragan Hélène à s’inscrire pour obtenir de l’aide auprès de l’Agence fédérale de gestion des urgences, prévenant que la récupération après la tempête serait longue.

Un représentant de la FEMA, Frank Matranga, a déclaré que plus de 150 000 ménages s’étaient déjà inscrits pour bénéficier de l’aide auprès de l’agence et qu’ils s’attendaient à ce que « ces chiffres augmentent rapidement dans les prochains jours ».

Matranga a énuméré une partie de l’aide fédérale déployée, notamment 1 250 personnels de recherche et de sauvetage en milieu urbain ; 1,9 million de plats préparés ; plus d’un million de litres d’eau ; 95 000 bâches ; et 150 ambulances. Il a déclaré que ces fournitures augmenteraient dans les prochains jours à mesure que les États touchés continueraient de dire à l’agence ce dont ils ont besoin.

« Il s’agit sans aucun doute d’un désastre généralisé et extraordinairement dévastateur », a déclaré Matranga. « Nous sommes ici pour soutenir la réponse dans tous les États touchés et nous le faisons avec empathie et sensibilité. Nous nous engageons à être présents à chaque étape du processus, et le chemin sera long.

À Augusta, en Géorgie, une file d’attente s’est déroulée autour d’un immense centre commercial, devant le Waffle House aux volets fermés et à au moins 800 mètres sur la route pour aller chercher de l’eau mardi.

A 11 heures, il n’avait toujours pas bougé. Kristie Nelson est arrivée avec sa fille trois heures plus tôt. C’était une matinée humide pour un mois d’octobre, mais ils avaient baissé les vitres et la voiture éteinte car l’essence est aussi une denrée précieuse.

« Cela a été difficile », a déclaré Nelson, qui n’a toujours pas obtenu de date ferme de la compagnie d’électricité pour que son électricité soit rétablie. « Je meurs d’envie d’avoir une douche chaude. »

Augusta et le comté de Richmond disposent de cinq centres d’approvisionnement en eau pour plus de 200 000 personnes. La ville n’a pas fourni de précisions sur la durée des coupures d’eau et d’électricité.

Tout autour de la ville, les arbres sont cassés en deux et les poteaux électriques penchent. Les feux de circulation sont éteints – et certains ont tout juste disparu à cause des vents qui ont frappé dans l’obscurité tôt vendredi matin suite à l’ouragan Hélène.

Quelque 1,4 million de personnes dans les trois États restent sans électricité vers midi mardi, selon le pouvoir. panne.us.

« C’est misérable ici », a déclaré David Reese qui envisageait probablement de passer toute sa journée dans une conduite d’eau, puis d’essence. «Mais je me sens toujours béni. J’ai entendu dire que c’était bien pire ailleurs.

« Nous avons fait du porte-à-porte pour nous assurer que nous pouvons surveiller les gens et voir s’ils sont en sécurité », a déclaré Avril Pinder, directrice du comté de Buncombe.

Pinder a déclaré qu’elle ne pouvait pas préciser le nombre d’habitants du comté qui restaient « portés disparus » depuis la tempête.

« Nous savons qu’il y a des endroits qui sont encore difficiles d’accès », a déclaré Pinder. « Il y a encore des arbres tombés, des lignes électriques coupées ou encore de l’eau qui coule encore assez rapidement. Nous faisons donc preuve de stratégie en essayant de nous adresser à ces voisins maintenant. Nous disposons d’un soutien héliporté et nous essayons de nous rendre dans des zones où nous ne pouvons pas accéder à pied, en bateau ou en voiture.

Plus de 40 000 milliards de gallons de pluie ont inondé le sud-est des États-Unis la semaine dernière à cause de l’ouragan Helene et d’une pluie torrentielle ordinaire qui l’a précédé – une quantité d’eau inouïe qui a stupéfié les experts.

C’est suffisant pour remplir le stade des Cowboys de Dallas 51 000 fois, ou Lake Tahoe une seule fois. Si elle était concentrée uniquement sur l’État de Caroline du Nord, cette quantité d’eau aurait une profondeur de 3,5 pieds (plus d’un mètre). C’est suffisant pour remplir plus de 60 millions de piscines olympiques.

« C’est une quantité de précipitations astronomique », a déclaré Ed Clark, directeur du Centre national de l’eau de la National Oceanic and Atmospheric Administration à Tuscaloosa, en Alabama. « Je n’ai jamais vu quelque chose au cours de mes 25 années de travail au service météorologique qui soit aussi étendu géographiquement et aussi volumineux que le volume d’eau tombé du ciel. »