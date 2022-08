Le dernier jour du sommet des Noirs canadiens voit une déclaration historique

Le Sommet national des Canadiens noirs s’est conclu dimanche par une déclaration historique réclamant justice et égalité pour les Canadiens noirs et les personnes d’ascendance africaine.

“Nous nous souviendrons de ce moment devenu un mouvement”, a déclaré Michaëlle Jean, l’une des lectrices de la déclaration. Elle est une ancienne gouverneure générale du Canada et sa fondation a accueilli le sommet.

La Déclaration d’Halifax est un document complet issu des discussions, des panels et des ateliers qui ont eu lieu au cours du sommet de trois jours. Les rédacteurs de la déclaration ont également passé des mois avant le sommet à recueillir les commentaires des membres de la communauté. La déclaration est la première du genre à Halifax.

Le dimanche a commencé par un service religieux non confessionnel. Un certain nombre d’orateurs ont ensuite pris la parole, dont Ahmed Hussen, le ministre du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, et la sénatrice Wanda Thomas Bernard.

La déclaration a été présentée de manière artistique avec d’éminents dirigeants noirs lisant des extraits du document tandis que des musiciens et un danseur ont donné vie à la performance.

Lynn Jones est une aînée noire de la Nouvelle-Écosse. (Victoria Welland/CBC)

Il s’ouvre sur une reconnaissance du déplacement de nombreux Africains en raison de la colonisation, du génocide et de l’esclavage.

“De force en force”

Lynn Jones, une aînée noire de la Nouvelle-Écosse, a commencé le spectacle de déclaration en reconnaissant l’histoire des Afro-Néo-Écossais.

“De force en force, nous avons persisté, créé, mémorisé et avancé”, a déclaré Jones. “Nous sommes ici.”

Le corps de la déclaration repose sur trois piliers principaux : la reconnaissance, la justice et le développement. Ce sont les mêmes piliers introduits par les Nations Unies Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine lancé en 2015.

“Nous voulions aussi vraiment nous assurer que c’était une déclaration ancrée dans la communauté, ancrée dans une pleine compréhension non seulement de notre place locale, mais de la connexion mondiale”, a déclaré El Jones, un militant et l’un des auteurs de la déclaration.

Appels à l’action

La déclaration contient de nombreux appels à l’action, dont certains sont :

Que le gouvernement fédéral promulgue une loi reconnaissant les personnes d’ascendance africaine au Canada comme un groupe distinct et reconnaissant leurs contributions.

Une reconnaissance des réalités de l’esclavage et de ses impacts.

Parlement de mettre en œuvre une Déclaration des droits culturels reconnaissant les contributions artistiques et le patrimoine des créateurs noirs canadiens.

Les médias doivent créer une déclaration d’éthique sur les reportages sur les communautés noires et la diversité dans les salles de rédaction.

Musées et bibliothèques pour préserver l’histoire des Noirs.

Que le gouvernement fédéral adopte un cadre de réparations envers les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine.

Plus de responsabilité et de reconnaissance des préjudices de la part de la police et des forces de l’ordre.

Réforme du système éducatif pour lutter contre le racisme anti-noir.

DeRico Symonds est coprésident du sommet. (Victoria Welland/CBC)

DeRico Symonds, coprésident du sommet, a déclaré qu’il espérait que les personnes au pouvoir à travers le Canada ressentiraient l’urgence d’agir face à la déclaration.

“Nous espérons vraiment, exigeons, voulons, avons besoin que les gens tiennent vraiment compte de ce qui se dit et que ceux qui sont en mesure de prendre des décisions fassent avancer les choses pour que les communautés agissent”, a déclaré Symonds.

El Jones a déclaré qu’elle était fière de l’inclusivité de la déclaration. (Victoria Welland/CBC)

Inclusion

El Jones a déclaré qu’elle était fière que la déclaration inclue les personnes LGBTQ, les personnes âgées et les personnes handicapées.

“C’est vraiment un document qui est tissé ensemble et qui montre que dans tous les aspects de notre vie, toutes ces choses doivent être promulguées pour que les Noirs puissent vivre dans la dignité et la liberté que nous méritons”, a-t-elle déclaré.

La déclaration est en cours de finalisation. Le document complet devrait être publié dans les mois à venir.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.