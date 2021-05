Le dernier jour de la Premier League en direct sur Sky Sports: Chelsea, Liverpool et Leicester dans le top quatre des combats | Actualités du football

La course pour une place parmi les quatre premiers de la Premier League se déroulera sur le fil, avec sept matchs en direct sur Sky Sports le dernier jour de la saison.

Chelsea a grimpé au troisième rang et a entamé les perspectives de Leicester en Ligue des champions avec une victoire 2-1 à Stamford Bridge mardi, et Liverpool en a profité mercredi, devançant les Foxes avec une victoire 3-0 sur Burnley pour prendre le contrôle de leur destin.

Un seul point et une différence de buts séparent trois équipes avant la finale de dimanche – et vous pouvez suivre tout le drame avec Sky Sports.

Liverpool vs Crystal Palace, Leicester vs Tottenham et Aston Villa vs Chelsea seront tous en direct sur Sky Sports canaux au fur et à mesure que la saison atteint son apogée et que Sky Sports Les caméras seront également à l’Etihad pour voir les champions de Manchester City soulever le trophée après avoir affronté Everton.

Trois matchs en direct supplémentaires seront confirmés en temps voulu avec d’autres questions à régler – y compris qui joue dans quelle compétition européenne.

Le dernier jour de la Premier League en direct sur Sky Sports

Tous les matchs débuteront à 16h le dimanche 23 mai:

Man City vs Everton – en direct sur Sky Sports Premier League

Liverpool vs Crystal Palace – en direct sur Événement principal de Sky Sports

Leicester vs Tottenham – en direct sur Sky Sports Football

Aston Villa vs Chelsea – en direct sur Sky Sports Action

Le plus: trois jeux supplémentaires à confirmer.

Tous les jeux seront disponibles sur le bouton rouge sur Sky Sports Premier League et Événement principal.

Rencontres du dernier jour dans leur intégralité

Tous les matchs débuteront à 16h le dimanche 23 mai:

Arsenal contre Brighton

Aston Villa contre Chelsea

Fulham contre Newcastle

Leeds contre West Brom

Leicester contre Tottenham

Liverpool contre Crystal Palace

Man City contre Everton

Sheffield United contre Burnley

West Ham contre Southampton

Loups contre Manchester United

La Premier League a obtenu l’approbation de principe pour un renouvellement de trois ans de son contrat de droits TV avec des partenaires de diffusion britanniques, dont Sky Sports.

L’accord avec Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime et la BBC, qui prolongerait les accords de droits actuels de trois ans supplémentaires, est soumis à l’approbation du Parlement et toute opposition aux plans proposés doit être formulée avant le 28 mai.

Les clubs de Premier League ont également convenu d’un financement supplémentaire de 100 millions de livres sterling pour la Ligue nationale, le football féminin, les clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et les matchs de base.

Dans un communiqué, la Premier League a déclaré: « Les renouvellements du Royaume-Uni pour le prochain cycle de diffusion – des saisons 2022/2023 à 2024/2025 – seront conclus à la même valeur globale que les accords actuels entre la Premier League et ses partenaires de diffusion.

« Dans le cadre du plan stratégique en développement de la Premier League, les renouvellements apporteront une certitude financière aux clubs tout au long du football professionnel grâce au maintien des niveaux de soutien actuels et permettront à la Ligue de s’engager à augmenter le financement. Cela garantira la sécurité et la continuité dans toute la pyramide. au moins jusqu’en 2025. «