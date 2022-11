Le dernier invité de Trump au dîner : Nick Fuentes, suprématiste blanc

M. Fuentes, qui a assisté au sanglant rassemblement d’extrême droite à Charlottesville, en Virginie, en 2017, est surtout connu pour avoir dirigé une organisation de jeunesse nationaliste blanche connue sous le nom d’America First, dont les adhérents se font appeler Groypers ou Groyper Army. À la suite de la défaite de M. Trump en 2020, M. Fuentes et les épiciers ont été impliqués dans une série d’événements publics soutenant l’ancien président.

Lors d’un soi-disant rassemblement “Stop the Steal” à Washington en novembre 2020, M. Fuentes a exhorté ses partisans à “prendre d’assaut chaque capitale d’État jusqu’au 20 janvier 2021, jusqu’à ce que le président Trump soit investi pour quatre ans de plus”. Le mois suivant, lors d’un événement similaire, M. Fuentes a conduit une foule en scandant «Détruisez le GOP» et a exhorté les gens à ne pas voter lors du second tour des élections au Sénat de Géorgie en janvier 2021.

Le 6 janvier 2021, M. Fuentes a conduit un grand groupe d’épiciers au Capitole où ils se sont rassemblés à l’extérieur pour soutenir M. Trump. Le lendemain, M. Fuentes a écrit sur Twitter que l’assaut contre le Capitole était “génial et je ne vais pas prétendre que ce n’était pas le cas”.

Au moins sept personnes ayant des liens avec son organisation America First ont été accusées de crimes fédéraux en relation avec l’attaque du Capitole. En janvier, M. Fuentes a reçu une assignation à comparaître du comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole pour obtenir des informations sur son rôle dans celle-ci.

M. Christie a émis l’hypothèse que l’hébergement de M. West et de M. Fuentes répondait à un désir particulier de M. Trump : “Il ne supporte pas de ne pas avoir d’attention tout le temps”, a déclaré M. Christie. “Et donc, le fait que quelqu’un se présente à son club – même si vous pensez qu’il ne savait pas qui était Nick Fuentes – et qu’il veuille s’asseoir avec lui, nourrit la faim qu’il ressent pour l’attention qui lui manque depuis qu’il a quitté la présidence. ”

M. West, qui s’est présenté à la présidence en 2020 et a déclaré qu’il se représenterait en 2024, a publié sur Twitter une vidéo dans laquelle il décrit le dîner. Il a affirmé que M. Trump était “vraiment impressionné” par M. Fuentes.

M. West a également déclaré qu’il avait demandé à M. Trump d’être son colistier et a affirmé que M. Trump avait parlé de manière désobligeante de l’ex-femme de M. West, Kim Kardashian.

Citant des personnes proches de M. Trump, une couverture médiatique antérieure de la visite de M. West à Mar-a-Lago a faussement rapporté que M. Fuentes n’avait pas assisté au dîner.