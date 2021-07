Le dernier incendie de la famille Smithy

QUI SONT LA FAMILLE SMITHY TIKTOK ?

La famille du sud de Londres est devenue célèbre pour son compte TikTok, sur lequel elle partage des vidéos de sa vie de famille à la maison avec ses enfants à 1,4 million de followers.

La Smithy Family compte plus de 2,6 millions d’adeptes et témoigne de la devise : « La vie est ce que vous en faites, alors faites-la bien ».

L’ancien constructeur et père Nick, sa partenaire Jess et leurs enfants forment la célèbre famille Smithy, originaire du sud de Londres.

Nick et Jess ont deux filles – Amelia, six ans, et Isabella, neuf ans – et un nouveau-né.

Le demi-frère de Jess, Jack, figure régulièrement dans les vidéos de la famille, tout comme le fils de Nick, Ben, 13 ans, qui vit parfois avec la famille.