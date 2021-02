Lorsque Giuseppe Conte a quitté le bureau du Premier ministre italien ce week-end, les employés du Chigi Palace se sont penchés par les fenêtres pour l’applaudir chaleureusement après ses plus de 2 ans et demi à la tête de l’Italie. Son porte-parole a eu les larmes aux yeux.

À peine quelques heures après la cérémonie au palais de samedi pour transférer officiellement le pouvoir à Mario Draghi, l’ancien chef de la Banque centrale européenne désormais chargé de diriger l’Italie dévastée économiquement dans la pandémie, Conte a lancé une note de remerciement sur Facebook aux citoyens italiens. un «Arrivéerci» («Jusqu’à ce que nous nous revoyions») qu’un retrait du monde instable et souvent bizarre de la politique italienne.

L’avocat et universitaire spécialiste de la médiation a été propulsé de manière inattendue dans ce monde par des populistes à la recherche d’un nouveau visage après les élections de 2018.

En effet, le «simple citoyen» Conte, comme il se fait appeler maintenant, pourrait être sur le point de diriger ce qui émerge du mouvement populiste 5 étoiles éclatant, actuellement le plus grand parti du Parlement et le principal partenaire des coalitions consécutives qu’il a dirigées jusqu’à son dernier gouvernement est tombé le mois dernier.

Le mouvement, enraciné dans un sentiment anti-établissement et anti-UE, pourrait risquer un schisme si un bon nombre de législateurs 5 étoiles rompaient avec sa direction et refusaient de soutenir Draghi lors des votes de confiance obligatoires plus tard cette semaine. Pourtant, le nouveau premier ministre a suffisamment de soutien de tous les horizons politiques pour remporter les votes.