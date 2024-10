Le dernier : Harris poursuit le blitz médiatique avec 3 autres interviews nationales

La vice-présidente Kamala Harris poursuit sa tournée médiatique mardi avec trois autres interviews destinées au public national, à seulement quatre semaines du jour du scrutin.

Le candidat démocrate à la présidentielle devait apparaître à New York avec les femmes de « The View », s’entretenir avec l’animateur de radio Howard Stern et enregistrer une émission avec le comédien de fin de soirée Stephen Colbert. Le trio d’apparitions intervient après que Harris ait accordé des interviews à « 60 Minutes » de CBS, diffusé lundi soir, et au podcast d’Anderson Cooper, publié dimanche.

Le blitz survient après que Harris ait largement évité les interviews depuis qu’il a remplacé le président Joe Biden à la tête du groupe démocrate. Bien après la moitié de sa campagne présidentielle inattendue et alors que le vote est déjà en cours, Harris continue de se présenter aux Américains qui détermineront son sort lors de l’élection présidentielle de cette année.

Suivez la couverture des élections 2024 de l’AP sur : https://apnews.com/hub/election-2024.

Voici la dernière :

Les électeurs noirs inscrits ont une opinion extrêmement positive de la vice-présidente Kamala Harris, selon un récent sondage du Centre AP-NORC pour la recherche sur les affaires publiques.

Environ 7 électeurs noirs sur 10 ont une opinion plutôt ou très favorable de Harris, avec peu de différences entre les électeurs noirs et les électrices quant à leur perception du candidat démocrate.

En revanche, l’opinion des électeurs noirs sur l’ancien président Donald Trump était extrêmement négative, soulignant les défis auxquels il est confronté alors qu’il cherche à éroder le soutien de Harris parmi les hommes noirs.

Mais le sondage a également révélé que malgré cet écart dramatique de points de vue, de nombreux électeurs noirs ne voient pas Harris comme un candidat qui mettrait le pays sur une meilleure trajectoire ou ferait une différence substantielle dans leur propre vie.

Jill Biden reviendra sur la campagne électorale cette semaine pour une tournée des États du champ de bataille pour aider à renforcer la vice-présidente Kamala Harris.

La campagne de Harris et la Maison Blanche ont annoncé mardi que la première dame partirait vendredi pour un voyage de cinq jours dans cinq États avec des escales en Arizona, au Nevada, au Michigan, au Wisconsin et en Pennsylvanie.

Ces apparitions marqueront le retour de la première dame à la campagne. Elle avait fait campagne pour son mari, le président Joe Biden, lorsqu’il se présentait à sa réélection. Mais elle s’est retirée après que Biden ait abandonné sa campagne et soutenu Harris pour le remplacer sur la liste démocrate.

À quatre semaines du jour du scrutin, la campagne de Harris a déclaré que la première dame exhorterait les gens à sortir et à voter. La campagne a noté que le vote anticipé devrait commencer mercredi en Arizona et que les votes par correspondance sont en cours dans les cinq États que Jill Biden visitera.

Le président Joe Biden fait campagne dans deux États clés, mais deux sénateurs démocrates engagés dans des batailles compétitives pour leur réélection adoptent des approches nettement différentes de celles du président sortant.

Biden sera pleinement adopté par le sénateur démocrate. Bob Casey lorsqu’il participe à une campagne privée de collecte de fonds dans la banlieue de Philadelphie pour le sénateur principal de Pennsylvanie.

Mais à Milwaukee, où Biden met en lumière les efforts de son administration pour remplacer les tuyaux en plomb toxiques du payssénateur démocrate sortant. Tammy Baldwin sera visiblement absent.

Biden a passé peu de temps en campagne électorale depuis qu’il a mis fin à ses efforts de réélection en juillet. Cela fait escale en Pennsylvanie et au Wisconsin – deux États très disputés que le vice-président Kamala Harris et ancien président Donald Trump considérer comme crucial – d’autant plus remarquable.

Mais alors que Biden fait un tour rapide à travers les États clés, deux sénateurs démocrates engagés dans des batailles de réélection concurrentielles adoptent des approches sensiblement différentes à l’égard du président sortant, dont les cotes de popularité dans une grande partie du pays restent au plus bas.

Les élections de Casey et Baldwin sont également considérées comme des victoires incontournables pour les démocrates qui tentent de maintenir leur contrôle strict sur le Sénat.

Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, s’exprime au Trump International Doral à Miami, en tête d’affiche d’un service commémoratif pour l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, disant à son auditoire que la menace de l’ouragan Milton ne l’aurait pas éloigné.

« Je pense que je suis la seule personne à avoir pris l’avion pour la Floride aujourd’hui », a déclaré Trump au début de son discours. « Je ne l’aurais pas manqué, de toute façon. »

Milton, un ouragan de catégorie 5, pourrait toucher terre mercredi dans la région de Tampa Bay.

Trump a déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler d’un ouragan de catégorie 5 frappant la terre. Cependant, les ouragans Andrew et Michael en Floride étaient de catégorie 5, le dernier ayant frappé sous son administration.

Le président Joe Biden s’est entretenu avec le gouverneur républicain Ron DeSantis pour discuter des préparatifs en Floride à l’approche de l’ouragan Milton et des efforts de rétablissement en cours après la dévastation causée par l’ouragan Helene.

La Maison Blanche a confirmé l’appel du président avec le gouverneur après que la vice-présidente Kamala Harris a accusé lundi DeSantis de « jouer à des jeux politiques » et de s’engager dans des « jeux politiques » sur la réponse fédérale à Helene.

Biden, selon la Maison Blanche, a demandé à DeSantis « de l’appeler directement si quelque chose pouvait être fait pour soutenir davantage les efforts de réponse et de rétablissement ».

Le bureau de Harris a suggéré plus tôt que DeSantis évitait Harris, affirmant qu’elle avait contacté le gouverneur la semaine dernière, mais que les deux n’avaient jamais parlé.

DeSantis a déclaré qu’il « ne savait pas qu’elle avait appelé » et « ils ne m’ont pas appelé ».

Biden s’est également entretenu lundi avec la maire de Tampa, Jane Castor, et a reçu un briefing détaillé du directeur du National Weather Service, Ken Graham, sur l’impact attendu de Milton.

Graham a souligné lors du briefing que les personnes se trouvant sur la trajectoire de la tempête devraient évacuer maintenant tant qu’il est temps de le faire.

La vice-présidente Kamala Harris dit qu’elle possède un pistolet Glock et qu’elle l’a tiré sur un stand de tir.

« Je l’ai depuis un certain temps », a déclaré Harris lors d’une interview avec « 60 Minutes » de CBS diffusée lundi soir.

Harris le mois dernier, lors d’un événement de campagne avec Oprah Winfrey, a souligné qu’elle possédait une arme à feu. Elle a fait sensation lorsqu’elle a dit à Winfrey : « Si quelqu’un entre par effraction dans ma maison, il se fera tirer dessus. »

Harris a plaidé en faveur de lois plus strictes sur la sécurité des armes à feu, tout en soulignant qu’elle et son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, sont propriétaires d’armes à feu.

Harris a ri lorsque le journaliste de « 60 Minutes » Bill Whitaker lui a demandé si elle avait déjà tiré avec son arme.

« Bien sûr que oui », a déclaré Harris. « Dans un champ de tir. »