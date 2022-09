Le dernier film de Bob Saget, “Daniel’s Gotta Die”, sera présenté en première au Festival du film d’Austin 2022

Le dernier film de Bob Saget, “Daniel’s Gotta Die”, devrait être présenté en première dans le cadre de la programmation du Festival du film d’Austin 2022.

La comédie est centrée sur un homme nommé Daniel qui essaie de renouer avec sa famille, pour se rendre compte que sa famille essaie de le tuer pour obtenir son héritage. Saget apparaît dans le projet en tant que personnage nommé Lawrence, mais le rôle de Lawrence dans le film n’est pas clair.

Le film met également en vedette Jason Jones, Mary Lynn Rajskub, Carly Chaikin et Iggy Pop.

“Le décès de Bob a été un choc pour toute l’équipe de ‘Daniel’s Gotta Die’. Il a été un collaborateur de bout en bout et il a vraiment adoré ce film”, a déclaré le réalisateur Jeremy LaLonde. “C’est avec une grande tristesse qu’il n’a jamais pu le voir terminé. J’ai hâte de voir comment le public réagira à sa dernière performance au Festival du film d’Austin avec son dernier cadeau à tous ceux qui l’aimaient.”

Selon le scénariste du film, Matthew Dressel, Saget a adoré le scénario et a rapidement endossé le rôle de figure paternelle pour tout le monde dès le premier jour de tournage. Il a également expliqué à quel point Saget avait travaillé dur pour s’assurer qu’il rendait justice au scénario et décrivait le personnage exactement comme Dressel voulait qu’il soit représenté.

“Il a vraiment amené le cœur du personnage à la surface du scénario et était déterminé à s’assurer qu’il réussissait toujours parfaitement”, a déclaré Dressel. “Sur le plateau, il avait toujours les pages du scénario en main et parlait souvent avec moi pour s’assurer que le personnage était comme je l’avais prévu.”

Sachant à quel point la star de “Fuller House” a adoré le film, Dressel est contrarié que Saget ne puisse jamais regarder le film, mais il est heureux que les fans aient l’opportunité de le voir dans un dernier projet et de lui faire leurs derniers adieux.

“S’il y a une personne qui méritait de voir ce film, c’est Bob, et je serai toujours triste qu’il ne puisse pas”, a déclaré Dressel. “Il nous a aidés à créer un envoi magnifique et réconfortant, et je pense que les gens vont vraiment l’apprécier.”

En janvier 2022, Saget a été retrouvé insensible dans sa chambre d’hôtel en Floride le lendemain de son numéro de stand-up à Ponte Vedra Beach. Les secouristes sont arrivés peu de temps après et l’ont déclaré mort dans sa chambre.

Un rapport d’autopsie publié un mois plus tard a conclu que la cause du décès de Saget était un traumatisme crânien contondant à l’arrière de la tête, probablement causé par une chute.

“C’était une amitié que je n’aurai plus jamais”, a récemment déclaré l’ami de longue date de Saget, John Stamos, à Fox News Digital. “C’était une amitié que je ne pensais pas avoir non plus. Nous étions là l’un pour l’autre dans les moments heureux, les moments tristes, les mariages, les divorces, les funérailles. Ça va être difficile de traverser le reste de cette vie sans lui. .”

Le 29e Festival du film d’Austin se déroulera du 27 octobre au 27 novembre. 3.