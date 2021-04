Le gouverneur républicain du Tennessee, Bill Lee, est confronté à un retour de flamme après avoir annoncé la fin des restrictions sur les entreprises dans son État et a déclaré que les services de santé locaux n’auraient pas le pouvoir de mandater des masques.

Dans les tweets de mardi, Lee a déclaré que Covid-19 était «N’est plus une urgence sanitaire» au Tennessee grâce à des vaccins largement disponibles contre le virus.

«Nous n’avons jamais eu de mandat de masque à l’échelle de l’État et j’enlève aux autorités locales le pouvoir d’émettre des exigences en matière de masques», Il a tweeté, ajoutant que les mandats de masque et les restrictions commerciales restants devraient être complètement levés d’ici le week-end du Memorial Day.

Il s’agit de faire confiance aux Tennesseans, en utilisant les outils dont nous disposons pour passer de la gestion de crise et revenir à la vie et revenir aux affaires. Le Tennessee avance grâce à son peuple. – Le gouverneur Bill Lee (@GovBillLee) 27 avril 2021

Lee a également annoncé la fin de «The Tennessee Pledge», un ensemble de lignes directrices publiées pour que les entreprises prennent des précautions pendant la pandémie. L’engagement a été supprimé du site Web du gouvernement de l’État mardi. Bien que les recommandations n’aient jamais été obligatoires, le gouverneur a déclaré que le retrait du «Guide du gouvernement» aide à envoyer un « Message clair » sur les restrictions de Covid se terminant dans l’État.

Le Tennessee rejoint plusieurs autres États tels que le Texas qui ont annulé leurs restrictions Covid-19. Certains ont critiqué les réouvertures comme étant prématurées, et l’annonce de Lee n’était pas différente, autant sur les réseaux sociaux ont fustigé le gouverneur que « inapte » pour le bureau et l’a accusé de «faire semblant» de Covid-19 n’est plus une urgence.

Je me souviens avoir reçu des SMS de ma mère au sujet de membres de la communauté décédés il y a moins de six mois alors que mon hôpital était à pleine capacité, n’avait pas de mandat de masque et aucune directive de distanciation sociale. Merci pour littéralement rien car TN a le quatrième taux de vaccination le plus bas. https://t.co/CmP9pW73sg – Caroline Brawley (@c_brawley) 27 avril 2021

Les démocrates de l’État ont souligné que le Tennessee suivait la plupart des États dans la distribution de vaccins pour critiquer l’annonce de Lee.

Le Tennessee est 47e sur 50 États pour les vaccinations Covid-19. Sous la direction du gouverneur Bill Lee, le Tennessee a connu la 4e pire épidémie de coronavirus du pays par personne et la pire dans le Sud. Plus de 12 100 Tennessiens sont morts de Covid, dont 83 la semaine dernière. – Démocrates du Sénat TN (@TNSenateDems) 27 avril 2021

D’autres ont quant à eux célébré la réouverture de l’Etat.

Dans une annonce distincte mardi, le maire démocrate de la ville la plus grande et la plus populaire du Tennessee, Nashville, a annoncé la fin des limites de capacité d’ici le 14 mai dans la ville, mais a également déclaré que les mandats de masque d’intérieur resteraient en vigueur, ne donnant pas de réponse claire quant à quand il ordonnerait que ceux-ci soient complètement levés.

À ce jour, 40% de la population totale du comté de Davidson a reçu un vaccin. Le vaccin est la meilleure protection pour votre santé et pour Nashville en général. Veuillez encourager vos amis de la famille à se faire vacciner dès aujourd’hui! https://t.co/wTavpK8Faepic.twitter.com/4bb4VxOELx – Maire John Cooper (@ JohnCooper4Nash) 27 avril 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!