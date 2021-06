Le dernier État du Connecticut à légaliser l’utilisation de la marijuana à des fins récréatives

Le Connecticut est devenu le 19e État à légaliser l’usage récréatif de la marijuana mardi, lorsque le gouverneur Ned Lamont a signé un projet de loi très attendu qui espère remédier aux inégalités raciales résultant de la guerre du pays contre la drogue.

« Nous avons eu la chance d’apprendre des autres, et je pense que nous l’avons ici dans l’État du Connecticut », a déclaré Lamont, faisant référence à l’effort pluriannuel pour enfin adopter un projet de loi sur la légalisation lors d’une cérémonie dans la capitale de l’État.

« Peut-être que nous n’étions pas les premiers, mais nous avons été les premiers, je pense, à montrer que nous pouvons bien faire les choses », a-t-il déclaré.

Les personnes âgées de 21 ans et plus seront autorisées à posséder et à consommer de la marijuana à partir du 1er juillet en vertu de la nouvelle loi, qui jette également les bases d’une nouvelle industrie du cannabis dans l’État et tente de lutter contre les inégalités raciales résultant de la guerre du pays contre la drogue.

Le Connecticut rejoint 18 autres États dans la légalisation complète de la marijuana récréative pour adultes et rejoint quatre autres États – New Jersey, New York, Virginie, Nouveau-Mexique – qui ont légalisé la drogue cette année, a rapporté le Marijuana Policy Project. Seuls cinq États ont complètement interdit la drogue, et la loi fédérale l’a également rendue illégale.

La législation a reçu l’approbation finale des deux chambres de l’Assemblée générale la semaine dernière lors d’une session législative spéciale.

Ces États ont légalisé marijuana à des fins récréatives le jour des élections

Les experts se penchent sur le THC par rapport au CBD après Martha Stewart, Jaleel White et d’autres font la promotion de la consommation de cannabis

« Je pense que ce sera le projet de loi sur la légalisation du cannabis le plus complet et le meilleur du pays », a déclaré le chef de la majorité à la Chambre Jason Rojas, D-East Hartford. « L’histoire nous dira si c’est vrai ou non, mais je suis confiant de dire oui, en ce moment, c’est le meilleur projet de loi du pays et cela va nous amener à nous assurer que nous fournissons un marché bien réglementé pour du cannabis à usage adulte pour les adultes qui souhaitent participer à ce genre d’activité.

Le Connecticut est l’un des seuls États dont la loi efface les condamnations pour marijuana sous certaines conditions (elle effacera automatiquement les dossiers du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2015).

Le Marijuana Policy Project note également que la législation met de côté 50% des licences pour les demandeurs d’équité, qui incluent les résidents des communautés qui ont été « touchées de manière disproportionnée » par les crimes liés à la drogue et le chômage élevé. En outre, jusqu’à 75% des revenus seront consacrés aux efforts d’équité et au réinvestissement communautaire, a déclaré le groupe.

Le Montana, le Michigan, l’État de New York, l’Utah, le Vermont et la Virginie sont les seuls autres à annuler automatiquement les condamnations pour marijuana avec conditions. L’Arizona commencera les radiations le mois prochain.

Les infractions liées à la marijuana ont représenté 545 000 arrestations dans le pays en 2019, et les personnes arrêtées sont en grande partie des Noirs et des Latino-Américains, a rapporté la Drug Policy Alliance.

La législation du Connecticut a reçu une forte opposition de la part des démocrates et des républicains. Mais les sondages indiquent que le soutien à la légalisation de la marijuana dans tout le pays pourrait être plus important.

Le soutien américain à la légalisation est le plus élevé qu’il ait jamais été au cours des cinq dernières décennies, a rapporté Gallup dans un sondage de 2020. Lorsque l’organisme d’enquête a mesuré pour la première fois le soutien à la légalisation en 1969, il n’était que de 12% – en 2000, il était passé à 34% et est maintenant le double. Environ 90% soutiennent l’autorisation de la marijuana à des fins médicales, selon un sondage Quinnipac de 2019, qui a été légalisé dans trente-six États, selon le Marijuana Policy Project.

Et à mesure que le soutien public évolue, les États aussi.

Quelques heures seulement après la signature du projet de loi par le gouverneur du Connecticut, le Sénat du Rhode Island a approuvé la légalisation de la consommation récréative de marijuana pour les adultes. Le projet de loi va maintenant à la Chambre.

Contribuer : The Associated Press.