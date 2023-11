Le dernier épisode de podcast de Tom Brady évite le licenciement de Josh McDaniels par les Raiders

Tom Brady a conclu un accord pour acheter 10 pour cent des Raiders (en attendant l’approbation de la ligue qui pourrait ne jamais venir). Tom Brady propose un podcast hebdomadaire, Allons-y ! sur SiriusXM.

Depuis l’épisode de la semaine dernière, les Raiders ont congédié l’ancien coordinateur offensif de Brady, Josh McDaniels. Et, dans le nouvel épisode de Allons-y!Brady n’y va pas sur le sujet du licenciement de McDaniels.

Comment est-ce possible ? C’est le fruit le plus bas à portée de main. « Tom, qu’as-tu pensé du fait que ton nouveau partenaire commercial, Mark Davis, ait renvoyé ton vieil ami, Josh McDaniels ? Davis vous a-t-il consulté ? Étiez-vous d’accord avec cette décision ? Étiez-vous en désaccord ? As-tu parlé à Davis ? As-tu parlé à Josh ? Que pensez-vous du fait qu’Antonio Pierce obtienne le poste par intérim ?

Il n’y a rien eu de la part du co-animateur Jim Gray sur ce sujet évident. Au lieu de cela, Gray a posé une question générale sur l’inévitabilité du changement dans la NFL, avec une référence passagère dans la conclusion au licenciement de McDaniels.

“J’ai vu beaucoup de choses au fil des ans et il y a beaucoup de réactions différentes de la part de différentes personnes et je n’ai jamais fait partie d’une saison où nous étions dans cette situation en tant qu’équipe, mais beaucoup d’équipes le sont”, a déclaré Brady. via une transcription partielle fournie par l’équipe. « Donc, évidemment, des changements se produisent chaque semaine. Blessures. Daniel Jones s’est déchiré le LCA contre les Raiders hier. Des gars ont été perdus à cause de blessures mettant fin à la saison et les entraîneurs sont désormais partis. C’est donc juste que vous devez être capable de vous adapter, de vous ajuster et de passer à autre chose. Et les gens qui interviennent dans ces endroits, puis ils doivent sortir et ils doivent mettre, vous savez, ce n’est pas comme si tous les problèmes étaient résolus quand quelque chose comme ça se produisait. Les gens font des changements et l’équipe doit s’adapter au mieux. Quand un joueur part, l’entraîneur est viré, quelque chose arrive à un membre de la famille et il faut s’adapter dans sa vie personnelle, il y a beaucoup de changements. Il faut donc continuer à s’ajuster et à s’adapter de la meilleure façon possible.

Zzzzzzzzzzzzz.

Allez, Tommy. C’est une énorme histoire. Vous avez du recul et de la perspicacité. Vous avez de l’expérience avec les deux gars. Voyons ce que vous en pensez.

Et où est le Jim Gray qui une fois a essayé de retirer l’âme de Pete Rose et de la lui montrer à la télévision en direct? Il existe une curiosité fondamentale qui conduit à de nombreuses questions approfondies concernant le licenciement de McDaniels, avec des réponses potentiellement convaincantes.

La seule explication logique est que Brady ne voulait pas y aller. Puisque c’est sa plateforme, c’est sa prérogative de le faire.

Et c’est la prérogative de toute autre personne disposant d’une plate-forme différente de se demander ce qu’il essaie de cacher en ne commentant pas la plus grande histoire de la semaine, surtout compte tenu de ses multiples connexions avec les acteurs clés.