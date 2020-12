Alex Trebek a accueilli le tournoi «Greatest of All Time» de Jeopardy, diffusé début 2020. | abc

Initialement prévu pour le jour de Noël, le dernier épisode du jeu télévisé de longue date de l’hôte légendaire a été déplacé au début de 2021.

Le dernier épisode d’Alex Trebek Péril sera diffusé le 8 janvier, mettant fin au mandat de l’hôte bien-aimé du jeu télévisé emblématique après plus de trois décennies.

Trebek tournait dans le Péril Studio jusqu’à fin octobre, peu de temps avant sa mort à 80 ans le 8 novembre. Parce que le jeu télévisé est produit avec un délai de production relativement long, de nouveaux épisodes mettant en vedette Trebek ont ​​continué à être diffusés à titre posthume. Son dernier épisode devait initialement être diffusé le jour de Noël; Cependant, l’émission termine maintenant l’année avec «10 de ses meilleurs épisodes», qui ont débuté le 21 décembre. La dernière semaine d’épisodes de l’animateur a été reportée du lundi 4 janvier au vendredi 8 janvier 2021.

Trebek a pris la relève en tant que Péril animateur en 1984, lorsqu’une version relancée de l’émission classique a été créée. (La version originale de Péril, animé par l’acteur Art Fleming, a été diffusé de 1964 à 1979, diffusé tous les après-midi de la semaine sur NBC.) Trebek est devenu l’un des visages les plus familiers de la télévision américaine et avait l’intention de continuer à le rester aussi longtemps que possible, tout en gardant un œil sur son âge et sa santé.

En 2019, Trebek a révélé au public qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4. Mais il est resté au travail autant qu’il a pu tout en poursuivant un traitement agressif, affirmant qu’il ne voulait pas partir Péril à la lumière de son diagnostic.

S’adressant aux journalistes lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association en janvier 2020, Trebek a déclaré qu’il prévoyait d’informer ses producteurs uniquement qu’il s’éloignait de la série le jour où il a enregistré son dernier programme.

«J’ai pris cette décision il y a longtemps. Ce que je ferais, ce serait la même chose que lorsque je me rasais la moustache. Je le ferais sur un coup de tête », a déclaré Trebek. «Ce jour-là, je parlerai à Harry [Friedman, executive producer], et je parlerai à Clay [Jacobsen], notre directeur, et dites-leur: «Donnez-moi 30 secondes à la fin du programme. C’est tout ce dont j’ai besoin pour dire au revoir, car ce sera le dernier spectacle. »

La personnalité de la télévision bien-aimée a reçu un immense soutien du public dans sa décision de continuer à héberger Péril, y compris des concurrents. Un épisode mémorable qui a été diffusé à l’automne 2019 s’est terminé par un candidat écrivant «Nous t’aimons, Alex!» comme leur Final Jeopardy réponse. Trebek a répondu au message avec une gratitude en larmes.

Nous ne savons pas exactement à quoi nous attendre des derniers épisodes de Trebek Péril, ou s’il a pu donner suite à son plan de mettre fin à son règne par un au revoir surprise à l’antenne. (Selon TVLine, Trebek a prononcé au moins un discours sincère qui n’a pas encore été diffusé.) Peu importe ce que ces épisodes retiennent, Trebek sera toujours une partie inextricable de Périll’héritage de, et une énorme raison pour laquelle Péril est une partie inextricable de la télévision en semaine.

Mise à jour du 23 décembre: Le dernier épisode de Trebek de Péril devait initialement être diffusé le jour de Noël. Il a ensuite été reporté au début de janvier. Nous avons mis à jour cette histoire pour refléter ce changement.