Le dernier enregistrement d’Olivia Newton-John était un duo avec Dolly Parton – Hollywood Life

Olivia Newton-John a laissé aux fans un trésor de souvenirs et maintenant, 9 mois après sa mort, elle leur en a donné un de plus. Les enregistrements inédits de l’artiste décédé, dont une chanson avec Dolly Partonont été compilés dans un album intitulé Juste nous deux – la collection Duets Volume One et lancé le vendredi 5 mai ! Les deux superstars ont collaboré à leur propre interprétation du classique « Jolene » de Dolly pour l’album, qui serait le dernier enregistrement en studio d’Olivia.

« Mon premier souvenir d’Olivia a été quand sa chanson ‘Let Me Be There’ a été un succès. Je l’aime depuis », a déclaré Dolly dans un communiqué de presse pour l’album, par Personnes. « Nous avons eu de nombreuses occasions de partager ensemble, que ce soit dans les coulisses ou dans les mêmes spectacles, et j’ai adoré chaque instant que j’ai pu passer avec elle. J’ai toujours été inspiré par son courage, sa tendresse, sa volonté et sa détermination.

« Mon dernier souvenir d’Olivia était quand j’ai chanté avec elle sur ma chanson ‘Jolene' », a-t-elle ajouté. « Olivia, puisses-tu reposer en paix. Tu as laissé une place que personne d’autre ne remplira jamais.

Dans une vidéo de la session d’enregistrement d’Olivia et Dolly publiée sur YouTube, Dolly a ajouté: « Nous sommes toujours restés proches au fil des ans et je suis tellement fière de faire partie de ce projet en duo qu’elle fait. » Olivia a également eu un moment sous les projecteurs, alors qu’elle jaillissait: «Je suis excitée. J’ai toujours voulu travailler avec Dolly.

L’album comprend également la bonne amie d’Olivia John Travolta prêtant ses talents vocaux à « Take a Chance », Mariah Carey chantant « Désespérément dévoué à vous » et à sa propre fille Chloé Lattanzi chantant « Window in the Wall » avec sa défunte mère sosie.

« Après que ma mère ait joué la chanson pour moi, je savais que je voulais l’enregistrer, non seulement parce que c’était avec ma mère, mais je sentais que les paroles et le message pourraient aider les gens à voir les choses sous un autre angle », a déclaré Chloé dans le communiqué de presse. « Nous faisons tous partie de la même race humaine et si nous nous écoutons, nous respectons et nous aimons – à la fois pour nos ressemblances et nos différences – nous pourrions simplement nous comprendre beaucoup plus. »

Chloé, 37 ans, a également écrit un message sincère au moment de la mort d’Olivia après le Graisse longue bataille de la star contre le cancer du sein. Elle a écrit: « Cela a été mon honneur et continue d’être mon honneur d’être votre bébé et votre meilleur ami. »

