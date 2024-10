Le dernier en date : Trump se rend en Caroline du Nord tandis que Harris s’arrête dans le Midwest

A un peu plus de deux semaines de l’élection présidentielle de 2024 et d’une course dans une impasse, Donald Trump et Kamala Harris sont en campagne dans des États stratégiques du champ de bataille.

Voici la dernière :

Elle a fait les commentaires lors d’un entretien avec « Good Morning America » sur ABC à propos visites réorganisées de la Maison Blanche. L’interview a été diffusée lundi matin.

Interrogé par Deborah Roberts s’il serait difficile de quitter la Maison Blanche, Biden a déclaré que « nous commençons un nouveau chapitre de nos vies, un nouveau voyage ».

Roberts a demandé si son mari avait pris la bonne décision de suspendre sa candidature pendant encore quatre ans.

« C’était la bonne décision, oui », a déclaré la première dame.

La campagne de Kamala Harris et les groupes démocrates affiliés ont collecté environ 633 millions de dollars pour le trimestre terminé le mois dernier, portant leur total à plus d’un milliard de dollars et conservant un avantage financier important sur le candidat républicain. Donald Trump dans le sprint final de l’élection.

La campagne du vice-président, le Comité national démocrate et les États parties ont collecté plus de 359 millions de dollars rien qu’en septembre.

Mais la campagne de Harris dépense également beaucoup d’argent. Il a levé à lui seul environ 222 millions de dollars en septembre, pour ensuite débourser environ 270 millions de dollars sur la même période, contribuant ainsi à stimuler une vaste campagne publicitaire.

La campagne Harris et ses comités affiliés sont entrés en octobre avec 346 millions de dollars en main, selon dépôts fédéraux.

La campagne de Trump, le Comité national républicain et les groupes affiliés signalé précédemment levant 160 millions de dollars en septembre. En octobre, ils disposaient de 283 millions de dollars en banque.

Mesures relatives aux droits reproductifs sont sur les bulletins de vote dans 10 États après débats houleux sur la façon de décrire leur impact sur avortement – et c’est juste en anglais.

Dans 388 endroits aux États-Unis où l’anglais n’est pas la langue principale des communautés d’électeurs, le gouvernement fédéral Loi sur le droit de vote exige que toutes les informations électorales soient disponibles dans la langue maternelle de chaque communauté.

De telles traductions sont destinées à aider les anglophones non natifs à comprendre pour quoi ils votent. Mais les termes vagues ou techniques peuvent s’avérer difficiles, encore plus lorsqu’il s’agit de langues autochtones qui ne disposent que de dictionnaires écrits limités.

Par exemple, il n’existe pas un seul mot pour désigner l’avortement dans la langue maternelle de la tribu Ute Mountain Ute du comté de Montezuma, au Colorado. Le référendum de New York n’a même pas utiliser le mot « l’avortement », ce qui rend d’autant plus difficile la transmission d’une intention, se plaignent les défenseurs. Et comment devrait exactement la science de la « viabilité » en Floride et au Nevada, les mesures peuvent-elles être expliquées dans les traditions orales des tribus Seminole et Shoshone ?

Les tribus Navajo et Hopi font traduire plus de documents que la plupart des autres, et elles ont plus de suffisamment d’électeurs pour influencer les résultats.

Les électeurs restent largement divisés quant à leur préférence pour le républicain. Donald Trump ou démocrate Kamala Harris pour gérer les questions économiques clés, même si Harris obtient des notes légèrement meilleures sur des éléments tels que les impôts sur la classe moyenne, selon un nouveau sondage.

Une majorité d’électeurs inscrits dans l’enquête menée par Centre de recherche sur les affaires publiques Associated Press-NORC décrire l’économie comme étant pauvre. Environ 7 personnes sur 10 estiment que le pays va dans la mauvaise direction.

Mais les résultats réaffirment que Trump a perdu ce qui avait été un avantage sur l’économiequi, selon de nombreux électeurs, est la question la plus importante de cette saison électorale, devant l’avortement, l’immigration, la criminalité et les affaires étrangères.

« Est-ce que je fais confiance à Trump en matière d’économie ? Non, j’espère qu’il accordera des réductions d’impôts à ses amis comme Elon Musk », a déclaré Janice Tosto, une répondante au sondage, une femme de Philadelphie de 59 ans qui se décrit comme indépendante.

Un sondage AP-NORC réalisé en septembre a constaté que ni Harris ni Trump n’avaient un net avantage dans la gestion de « l’économie et de l’emploi ». Mais ce sondage posait des questions plus spécifiques sur la question de savoir si les électeurs faisaient confiance à Trump ou à Harris pour mieux gérer le coût du logement, l’emploi et le chômage, les impôts sur la classe moyenne, le coût de l’épicerie et de l’essence et les tarifs douaniers.

Donald Trump s’est rendu dans un salon de coiffure du quartier du Bronx à New York pour un segment avec le commentateur Lawrence Jones diffusé lundi sur « Fox ». & Amis. »

Il a répondu aux questions des clients de l’entreprise sur l’immigration, l’énergie et les taxes. Les barbiers portaient une chemise noire avec la phrase « Make Barbers Great Again ».

L’un des clients a demandé à Trump si, une fois qu’il aurait généré suffisamment de revenus avec certaines de ses propositions, il serait possible d’éliminer les impôts fédéraux.

« Il existe un moyen. Il existe un moyen », a déclaré Trump, ajoutant que dans les années 1890, les gens n’avaient pas à payer d’impôt sur le revenu.

Le propriétaire de l’entreprise, qui loue l’immeuble, lui a expliqué que son principal défi était de payer sa facture d’énergie, qui est passée de 2 100 $ à 15 000 $ au cours des sept derniers mois.

« Quoi? » » a déclaré Trump. « De combien de têtes pouvez-vous vous occuper ? C’est beaucoup.

Trump a demandé combien coûtent en moyenne les coupes de cheveux et dans quelle mesure ils avaient augmenté. On lui a dit qu’ils étaient passés d’une fourchette comprise entre 12 et 15 dollars à entre 30 et 40 dollars.

Vers la fin de la visite, Trump a déclaré aux hommes : « vous êtes comme moi. C’est la même chose. Nous sommes nés de la même manière.

Pour Rona Kaufman, les signes sont partout que de plus en plus de Juifs se sentent abandonnés par le Parti démocrate et pourraient voter pour le Républicain. Donald Trump.

C’est dans son fil Facebook. C’est dans l’inconfort qu’elle a observé lors d’une question-réponse lors d’un récent événement de campagne du Parti démocrate à Pittsburgh. C’est dans sa propre famille.

« La famille qui est ma génération et les générations plus âgées, je ne pense pas que quiconque vote pour Harris, et nous n’avons jamais voté républicain », a déclaré Kaufman, 49 ans, faisant référence à la vice-présidente démocrate Kamala Harris. « Ma sœur a une pancarte Trump devant sa maison, et c’est un énorme changement. »

Quelle ampleur de changement ? Les enquêtes continuent de révéler que la plupart des électeurs juifs soutiennent toujours la liste démocrate, et Kaufman reconnaît qu’elle constitue une exception.

Pourtant, tout changement pourrait avoir d’énormes implications dans Pennsylvanieoù des dizaines de milliers de voix ont décidé des deux dernières élections présidentielles. De nombreux électeurs juifs estiment que l’élection présidentielle de 2024 ne ressemble à aucune autre de mémoire d’homme, sur fond de retombées croissantes de la politique du Hamas. attaque brutale sur les Israéliens l’année dernière.

