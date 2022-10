Le “dernier empereur” de la Russie cible son rival américain pour le combat final

Fedor Emelianenko ne devrait se battre qu’une seule fois dans sa carrière légendaire

Fedor Emelianenko, souvent considéré comme le meilleur combattant poids lourd de l’histoire des arts martiaux mixtes, est sur le point de mettre un terme à sa carrière – mais pas avant d’avoir tenté de se venger du dernier homme à l’avoir vaincu à l’intérieur de la cage.

Emelianenko, 46 ​​ans, ancien joueur de PRIDE, n’a perdu que six fois au cours d’une carrière de 47 combats en 22 ans, mais peut-être qu’aucune de ces défaites n’a autant piqué que la perte de TKO qu’il a subie contre le combattant américain Ryan Bader à seulement 35 secondes de leur poids lourd Bellator. combat pour le titre en janvier 2019.

C’était la première fois de la carrière légendaire d’Emelianenko dans laquelle il échouait dans un combat pour le titre mondial – mais, selon le chef du Bellator Scott Coker, la scène est prête pour que Fedor défie une dernière fois pour une ceinture de titre avant de raccrocher son gants.

Du moins, si l’homme connu sous le nom de “dernier empereur” réalise son souhait.

«Il veut combattre Ryan Bader. C’est de cela qu’il s’agit“, a déclaré Coker aux médias après l’événement Bellator 286 du week-end dernier à Long Beach, en Californie.

“Il veut un combat de vengeance et il veut que le titre soit tiré. Donc, nous n’avons pas vraiment approfondi cela, mais c’est ce que ses demandes ont été dans les trois ou quatre derniers textes que j’ai reçus, alors voyons comment cela se passe.”

Emelianenko est exclusivement lié à Bellator depuis cinq ans et a affiché un dossier de 4-2 avec la promotion de combat pendant cette période.

Il semble avoir quelque peu reculé le temps lors de ses deux dernières performances, marquant des KO au premier tour de son compatriote légende Quinton “Rampage” Jackson et du cogneur américain Timothy Johnson lors de ses deux dernières sorties.

Et tandis que Coker a déclaré qu’il espère tout mettre en œuvre pour marquer le dernier combat de carrière de l’une des figures les plus appréciées du sport, il dit que la situation militaire en Ukraine a exclu ce qui était son plan initial : un événement MMA situé à au cœur de la Place Rouge de Moscou.

“Nous en parlions plus tôt, et nous avons eu un combat en juillet de cette année sur la Place Rouge pour que Fedor se batte dans son combat final“, a déclaré Coker.

“Vous parlez du plus grand combattant de tous les temps, du plus grand poids lourd de tous les temps, et lorsque nous avons planifié cet événement qui était censé être l’événement où il prend sa retraite, il rentre enfin à la maison, car Fedor est allé partout dans le monde et a conquis tout le monde.

“Rentre à la maison, a un grand défilé, beaucoup d’apparat, beaucoup de superbes productions, un grand spectacle, et il se retire devant sa ville natale. Mais évidemment avec l’invasion de l’Ukraine, ça n’a pas marché. Donc, ce combat a pris fin, et nous débattons toujours du moment où nous allons le combattre, mais il veut se battre tout de suite.