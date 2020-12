NATIONS UNIES (AP) – Des experts de l’ONU affirment que le dernier effort de paix du Soudan du Sud est au point mort, le gouvernement de coalition formé en février n’ayant pas respecté les délais et le président Salva Kiir a exclu le chef de l’opposition et désormais premier vice-président Riek Machar «du processus décisionnel du gouvernement. processus. »

Le groupe d’experts a déclaré que des hauts dirigeants du Mouvement populaire de libération du Soudan de Machar dans l’opposition avaient déclaré que le premier vice-président était «de facto assigné à résidence» et que la faction de Kiir avait monopolisé les politiques gouvernementales, donnant aux ministres de l’opposition «des rôles cérémoniels». »Et aussi les exclure de la prise de décision.

«Alors que les responsables gouvernementaux ont attribué la stagnation de l’accord de paix à la propagation du COVID-19, plusieurs sources au sein du gouvernement, y compris des ministres et des assistants proches du président, ont déclaré au panel que le manque de mise en œuvre est une conséquence de désaccords politiques, »Ont déclaré les experts dans le rapport de 56 pages diffusé mardi.

Il y avait de grands espoirs que le Soudan du Sud aurait la paix et la stabilité après avoir obtenu son indépendance longtemps combattue du Soudan voisin en 2011. Mais la plus jeune nation du monde a glissé dans la violence ethnique en décembre 2013, lorsque les forces fidèles à Kiir, un Dinka, ont commencé à lutter contre ces fidèle à Machar, son ancien vice-président qui appartient au peuple Nuer.

De nombreuses tentatives de paix ont échoué, y compris un accord qui a vu Machar revenir en tant que vice-président en 2016 – pour fuir le pays des mois plus tard au milieu de nouveaux combats. La guerre civile a tué près de 400 000 personnes et déplacé des millions de personnes.

Une pression internationale intense a suivi le dernier accord de paix en 2018 et, le 22 février, un gouvernement de coalition dirigé par Kiir, avec Machar comme adjoint, a été formé. Mais la paix reste insaisissable, comme le montre clairement le rapport au Conseil de sécurité de l’ONU par le groupe de surveillance des sanctions contre le Soudan du Sud.

Selon les experts, les forces soutenues par Kiir et Machar ont violé le dernier accord de cessez-le-feu. Ils ont déclaré que la formation, l’entraînement et le redéploiement des forces unifiées demandées dans l’accord de paix «n’ont pas progressé». Et ils ont averti que l’inaction en matière de paix avait entraîné la fracture des chaînes de commandement des groupes armés, certaines unités étant prêtes à retourner au conflit et certains des commandants de Machar faisant défection avec leurs soldats du côté du gouvernement.

Les conflits politiques et sécuritaires au sein de la coalition de Kiir ont également contribué «aux conflits qui ont tué et déplacé des civils» dans la zone administrative de l’est de Jonglei et du Grand Pibor, a indiqué le panel.

Il a déclaré que l’élan politique, soutenu par la médiation régionale, qui a conduit au retour de Machar «s’est érodé» et est nécessaire maintenant pour stimuler la mise en œuvre de l’accord de coalition.

Ceci est important, a déclaré le panel, en raison de «trois risques émergents pour la sécurité» – la faible chaîne de commandement dans les forces de Kiir et en particulier de Machar qui pose des menaces importantes pour les civils, une offensive en Équatorie centrale et occidentale par l’armée et le gouvernement du Soudan du Sud efforts pour acquérir de nouvelles armes et formation militaire

Le panel a déclaré que l’un des généraux de Kiir, qui s’était rendu en Ouganda et au Kenya pour tenter de se ravitailler en armes et en munitions, avait recruté une nouvelle force d’environ 500 hommes qui auraient reçu des passeports en octobre afin de se rendre dans un pays de la région pour s’entraîner.

Le réapprovisionnement en armes et en munitions des forces de sécurité gouvernementales ou des groupes armés lorsque l’accord de paix n’est pas mis en œuvre «menacerait davantage les civils et risquerait la paix et la sécurité du Soudan du Sud», ont déclaré les experts.

Le groupe a recommandé au Conseil de sécurité de maintenir l’embargo sur les armes contre le Soudan du Sud et de prendre des mesures pour améliorer sa mise en œuvre.

Il a déclaré que des «mesures tangibles» pour mettre en œuvre l’accord de paix ont souvent exigé une pression constante de l’IGAD, le bloc régional qui a négocié le processus de paix du Soudan du Sud, et les principaux garants de l’accord de paix, le Soudan et l’Ouganda.

Mais depuis que le gouvernement a été formé en février, le panel a déclaré que «le manque d’unité au sein de l’IGAD a limité l’engagement de haut niveau nécessaire» et les forces ougandaises ont continué à entrer au Soudan du Sud, affrontant en Equatoria oriental les forces gouvernementales en violation de la embargo sur les armes.

Il a exhorté la région à se concentrer sur la mise en œuvre de l’accord de paix.