Le dernier effort de la législature de Caroline du Sud pour modifier la loi sur l’avortement

COLUMBIA, SC (AP) – Après une douzaine de réunions et de sessions au cours de l’été et de l’automne, les législateurs de Caroline du Sud n’ont presque plus de temps pour faire quelque chose pour modifier les lois sur l’avortement de l’État lors d’une session spéciale provoquée par l’annulation de Roe v. Wade.

Un comité de conférence composé de sénateurs d’État et de membres de la Chambre se réunira une dernière fois mercredi matin pour tenter de trouver un compromis entre la Chambre, qui veut une interdiction quasi totale de l’avortement, et le Sénat, qui veut modifier la loi actuelle qui équivaut à un interdire environ six semaines après la conception.

Le Sénat au complet doit se réunir une heure après le comité pour examiner tout ce qui se passe, la Chambre devant se réunir jeudi si quelque chose passe par le Sénat.

Selon la loi, la session de l’Assemblée générale de cette année se termine dimanche. Avec l’élection de 124 membres de la Chambre plus tôt dans la semaine, tout se réinitialise et tous les projets de loi doivent commencer dès le début du processus législatif en janvier.

L’interdiction actuelle d’environ six semaines en Caroline du Sud n’est pas appliquée car la Cour suprême de l’État envisage de contester qu’elle viole le droit à la vie privée dans la constitution de l’État.

Cela laisse en place une interdiction d’avortement plus ancienne de 20 semaines, mais aucune clinique de l’État n’effectue la procédure plus de 14 semaines après la conception.

Les deux parties ont quitté la dernière réunion du comité de la conférence le 1er novembre dans le doute de pouvoir faire parvenir un projet de loi au bureau du gouverneur en 2022.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Shane Massey, a déclaré au comité qu’il n’y avait pas assez de votes au Sénat pour interdire l’avortement avant la loi actuelle, ce qui empêche la procédure après qu’une activité cardiaque peut être détectée chez un fœtus, sauf pour les grossesses causées par un viol ou un inceste. , ou si la vie de la mère est en danger.

Les membres de la Chambre ont eu la possibilité d’accepter la version du Sénat lorsqu’ils se sont réunis en octobre, mais l’ont rejetée. Le projet de loi du Sénat n’est pas une interdiction totale, mais les partisans ont déclaré qu’il résolvait l’argument possible du droit à la vie privée, réduisait le temps pendant lequel les victimes de viol et d’inceste qui tombent enceintes peuvent demander un avortement de 20 semaines à environ 12 semaines et exige que l’ADN de le fœtus avorté soit récupéré pour la police.

Les partisans de l’interdiction plus stricte à la Chambre ont déclaré que les électeurs avaient clairement indiqué qu’ils voulaient une action lorsque la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade cet été et laissé les lois sur l’avortement à l’État. Les sénateurs républicains qui sont contre une interdiction totale veulent prendre le temps de voir les effets d’interdictions plus strictes dans d’autres États ou veulent d’abord étendre les programmes d’adoption, sociaux et éducatifs pour prendre soin de plus de bébés.

Les démocrates sont restés largement silencieux pendant le débat, laissant les républicains se battre entre eux et attirant des sénateurs plus modérés. Ils ont dit que les personnes qui soutiennent les droits des femmes allaient perdre quoi qu’il arrive parce que les règles de l’État en matière d’avortement sont si restrictives.

Jeffrey Collins, l’Associated Press