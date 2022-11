Le dernier e-mail d’Elon Musk aux adresses des employés de Twitter travaillant tard

Le vendredi, Twitter Le nouveau propriétaire d’Elon Musk a envoyé un e-mail à l’échelle de l’entreprise aux employés du géant des médias sociaux pour les remercier d’avoir travaillé de longues heures depuis qu’il a pris ses fonctions le 28 octobre.

Musk a déclaré qu’il avait personnellement séjourné au siège social de Twitter à San Francisco tard jeudi soir également. Il a ensuite invité les employés qui sont retournés au bureau de San Francisco, et qui ont survécu à la réduction de 50 % des effectifs de la semaine dernière, à venir lui rendre visite.

Du jour au lendemain, Twitter a semblé suspendre son service d’abonnement Twitter Blue à 7,99 $/mois, qui permettait aux utilisateurs du réseau social de payer pour obtenir une coche bleue d’abonné vérifié. De nombreux utilisateurs ont abusé du nouveau badge d’abonné pour se faire passer pour des marques et des personnes célèbres qui ont acquis une coche bleue via le système de vérification d’origine de l’entreprise.

Parmi les marques usurpées figuraient Eli Lilly, le géant pharmaceutique, la multinationale du jeu vidéo Nintendo et la société de véhicules électriques d’Elon Musk, Tesla .

Deux employés actuels de Twitter ont déclaré à CNBC qu’ils répondaient aux appels de collègues et de clients concernant tous les changements apportés à la plate-forme.

L’un d’eux a déclaré que Twitter avait l’habitude d’apporter des changements de produit plus lentement et avec plus de soin et c’était parce qu’ils devaient équilibrer le comportement des utilisateurs, la sécurité et l’impact sur les revenus. La nouvelle approche plus expérimentale adoptée par Musk en a troublé de nombreux, y compris les annonceurs, et même la FTC.

Les employés ont également déclaré qu’ils souhaitaient plus de clarté sur les nouvelles politiques de congé et de retour au bureau de l’entreprise et que le courrier électronique d’Elon Musk leur avait laissé des questions. Le vendredi est un jour férié aux États-Unis, la Journée des anciens combattants, et certains travailleurs ne s’attendaient pas à devoir venir, tandis que d’autres se demandent s’ils ont encore approuvé des exceptions qui leur permettront de continuer à travailler à domicile. Deux employés ont déclaré à CNBC qu’ils n’avaient pas reçu de conseils officiels du service des ressources humaines de l’entreprise sur le travail à distance.

Cette semaine, Musk a déclaré aux employés de Twitter qu’il annulait la politique précédente de “travail à domicile pour toujours” de l’entreprise qui avait été promulguée par son ami personnel et collaborateur, l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey.

Voici l’e-mail d’Elon Musk aux employés de Twitter vendredi, transcrit par CNBC :