Le dernier divorce de Michael Gove – Le député conservateur et Sarah Vine mettent fin à 20 ans de mariage après s’être « séparés » mais sont des « amis proches »

EXPLIQUÉ : QUI EST MICHAEL GOVE ?

Michael Gove est né à Édimbourg en 1967 et a grandi à Aberdeen.

Gove a été nommé chancelier du duché de Lancaster dans le nouveau cabinet de Boris Johnson il y a deux ans. Il a travaillé comme journaliste à sa sortie de l’université d’Oxford, écrivant pour des journaux locaux et nationaux et apparaissant à la radio et à la télévision.

Il a travaillé au Times, écrivant une chronique hebdomadaire pour le journal. Il a un fils, William, et une fille, Béatrice. Gove a été élu député de Surrey Heath en 2005.

Il est ensuite devenu secrétaire d’État à l’Éducation en 2010, whip en chef en 2014 et Lord Chancellor, secrétaire d’État à la Justice en 2015, avant d’être limogé par Theresa May.

À la suite des élections générales de 2017, il a été ramené avec sa nomination au poste de secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Alimentation et aux Affaires rurales.