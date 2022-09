Le dernier discours de Noël de la reine Elizabeth était profondément personnel

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth II a prononcé des dizaines de discours de Noël au cours de ses 70 ans de règne, mais son dernier – prononcé en 2021 après la mort de son mari, le prince Philip – était probablement l’un des plus personnels.

La défunte monarque a prononcé un discours presque chaque année de son règne, qui a été diffusé à l’échelle nationale le jour de Noël.

Au fil des ans, la reine a utilisé la tradition annuelle pour parler de thèmes de vacances comme l’amour, la charité et la famille et pour donner de l’espoir aux gens en temps de guerre et de conflits. En 2020, elle a parlé du coronavirus, honorant les travailleurs de la santé et affirmant que les gens avaient «magnifiquement relevé les défis» causés par la pandémie.

Cependant, à Noël dernier, elle a raconté son propre chagrin après avoir perdu son mari de 73 ans quelques mois auparavant en avril.

RETOUR SUR L’HISTOIRE D’AMOUR DE LA REINE ELIZABETH II ET DU PRINCE PHILIP APRÈS SA MORT À 96 ANS

“Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers”, a-t-elle commencé dans son discours assise à côté d’une photo de Philip. “Cette année, surtout, je comprends pourquoi.”

En raison des restrictions liées aux coronavirus, la reine s’est également assise seule aux funérailles de Philip après sa mort le 9 avril à 99 ans.

Elle a poursuivi : “Dans les mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philip, j’ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages rendus à sa vie et à son travail – de partout au pays, du Commonwealth et du monde. Son sens du service , curiosité intellectuelle et capacité à tirer le plaisir de n’importe quelle situation – étaient tous irrépressibles. Cette étincelle espiègle et curieuse était aussi brillante à la fin que lorsque je l’ai vu pour la première fois.

“Mais la vie, bien sûr, consiste en des séparations finales ainsi qu’en des premières rencontres; et même s’il me manque à ma famille et à moi, je sais qu’il voudrait que nous profitions de Noël”, a-t-elle déclaré.

LA REINE ELIZABETH II MEURT À 96 ANS : UN REGARD SUR SA VIE EN TANT QUE BRITISH ROYALTY

Elle a ajouté plus tard dans son discours que même s’il manquait “un rire familier” pendant la période des fêtes, leur famille serait toujours en mesure de trouver la “joie de Noël” à travers les “yeux de nos jeunes enfants”.

Elle a également mentionné son jubilé de platine alors à venir, célébrant cette année ses 70 ans sur le trône, qu’elle espérait “sera une opportunité pour les gens du monde entier de ressentir un sentiment d’unité; une chance de remercier pour les énormes changements de la soixante-dix dernières années – sociales, scientifiques et culturelles – et aussi d’envisager l’avenir avec confiance.”

L’émission de Noël de la reine a été “une partie intrinsèque des festivités du jour de Noël pour de nombreuses personnes à travers le Commonwealth”, selon le palais.

“Chaque émission reflète soigneusement les problèmes et les préoccupations actuels et partage les réflexions de la reine sur ce que Noël signifie pour elle et pour nombre de ses auditeurs”, indique le palais sur son site Internet. “Au fil des ans, l’émission de Noël a agi comme une chronique d’événements mondiaux, nationaux et personnels qui ont affecté la reine et son public.”

La reine a prononcé le tout premier discours télévisé en 1957, disant à la nation qu’elle espérait que sa diffusion rendrait son “message de Noël plus personnel et direct”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le roi Charles III devrait poursuivre la tradition de Noël que George V a commencée en 1932 cette saison.