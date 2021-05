Le dernier dessin animé d’Amul India fait l’éloge du DRDO pour le développement du médicament anti-Covid-19 «  2-DG  »

Dans son dernier sujet d’actualité, le géant laitier Amul a célébré le lancement du médicament oral anti-Covid-19 développé localement par l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO), le «2-DG». Connu pour sa vision décalée des événements récents, Amul a qualifié le médicament 2-DG de «nouvelle arme» dans «l’arsenal anti-CoVid». Récemment, le ministre de la Santé Harsh Vardhan et le ministre de la Défense Rajnath Singh ont publié le premier lot de médicament 2-DG.

Célébrant le lancement du médicament, Amul a partagé le 18 mai le sujet d’actualité, mettant en vedette une caricature d’un agent de santé administrant le médicament.

Il a reçu plusieurs réactions. Alors que beaucoup ont félicité le géant laitier pour sa créativité, d’autres ont posé des questions sur l’efficacité du médicament.

Vous devriez attendre quelques jours la réponse des patients à ce médicament d’approbation d’urgence. – Kumud Teresa (@Kumud_TS) 18 mai 2021

Amul classique. «Le goût de l’Inde» 🙌🏽👏🏻🙏🏼 – Ram Prasad (@ RamPras23062016) 18 mai 2021

Le 1er mai, le DCGI, régulateur national des médicaments, a approuvé le 2-désoxy-D-glucose (2-DG) pour une utilisation d’urgence en tant que traitement d’appoint pour les patients atteints de Covid-19 présentant des symptômes modérés ou sévères. L’approbation du médicament est intervenue à un moment où l’Inde poursuit sa bataille contre la deuxième vague de la pandémie COVID-19 qui a provoqué la pénurie de fournitures médicales et de lits dans les hôpitaux. Il a été démontré dans les essais cliniques que le 2-DG aide à accélérer le rétablissement des patients hospitalisés et réduit la dépendance à l’oxygène supplémentaire.

L’application thérapeutique anti-COVID-19 du médicament 2-DG a été développée par l’Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences (INMAS), un laboratoire de premier plan qui fait partie du DRDO en collaboration avec le Dr Reddy’s Laboratories (DRL) à Hyderabad. Une expérience a été lancée en avril 2020 et c’est ce qui a révélé que cette molécule était efficace contre le virus SARS-CoV-2 et inhibait la croissance virale.

Le 17 mai, le premier lot de 2-DG a été libéré. Le médicament se présente sous forme de poudre en sachet et est pris par voie orale par les patients en le dissolvant dans l’eau, a déclaré le ministère de la Défense.

Le ministère de la Santé de l’Union se concentre en permanence sur sa campagne de vaccination contre le COVID-19. Selon le ministère, «La vaccination est un pilier intégral de la stratégie globale du gouvernement indien pour endiguer et gérer la pandémie.» Il a déclaré qu’environ deux crores de doses de vaccin COVID-19 sont toujours disponibles dans les États et les territoires de l’Union. Il a ajouté que 26 doses de vaccin lakh sont en préparation et seront reçues par eux dans les trois prochains jours.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici