Le dernier d’entre nous et Stranger Things

Préparez-vous aux terreurs du À l’envers depuis Choses étranges et le monde post-apocalyptique infesté de clickers de Le dernier d’entre nous à Universal Studios Halloween Nuits d’horreur Hollywood. io9 a récemment fait une visite éclairée des deux maisons hantées très attendues lors de l’événement du parc à thème de la saison effrayante de cette année.

Nuits d’horreur à HollywoodLe directeur créatif de John Murdy était sur place pour parler de ce que les fans peuvent s’attendre à voir dans les maisons inspirées par certains des titres du genre les plus populaires du moment. « Vous essayez de mettre en valeur tous les éléments emblématiques de chaque marque. Avec Choses étranges, c’est en grande partie simplement l’ampleur, la taille et le spectacle de celui-ci », a expliqué Murdy en nous faisant découvrir des décors clés comme la bande-annonce d’Eddie Munson, la salle arc-en-ciel d’Eleven et l’impressionnante maison Upside Down Creel de la saison quatre de la série à succès Netflix.

« Quelque chose comme [the Creel house] est une grande salle pour les Nuits d’Horreur. C’est une pièce immense ; cela équivaudrait à trois chambres dans une année normale », a déclaré Murdy. Il a décrit son processus de création d’adaptations de propriétés cinématographiques, télévisées et de jeux à travers le prisme de Horror Nights. « [The] la première chose que je fais, c’est de parcourir chaque épisode. Il me faut environ une journée pour parcourir un épisode parce que je m’arrête constamment et prends des notes de code temporel, juste des pages et des pages de notes. Il faut donc probablement une semaine pour tout parcourir et le noter, puis j’élaborerai un plan. Et généralement, c’est plus que ce que nous pouvons faire. C’est comme : « Oh, maintenant je dois trouver comment le monter pour que l’histoire se résume à l’espace dont nous disposons », a-t-il ri, debout dans l’un des espaces Universal Studio sur le terrain auquel Universal Parks a également accès. près de Super Nintendo World et juste à côté du virage du World Famous Studio Tour. « Heureusement, nous sommes dans une scène sonore ; c’est une assez grande maison. C’est aussi grand, sinon plus, que la maison Weeknd de l’année dernière, donc un peu plus grande que certaines de nos autres empreintes. Évidemment Choses étranges est l’une de nos trois grandes propriétés : c’est dans la portée et l’échelle. Le spectacle est si grand que nous nous disons : « Non, il faut que ça aille ici ». Cela est motivé par ce genre de décisions.

Alternativement, Le dernier d’entre nous house, inspirée du jeu et non de la série HBO, occupe un espace similaire mais de manière plus restreinte. Au lieu de Choses étranges‘ les plus grands succès des moments emblématiques, vous êtes plongé directement dans le monde de Le dernier d’entre nous jeu. « Ce sont moins de grandes pièces immenses et plus caverneuses, qui se tordent et se retournent. Et c’est intentionnel », a déclaré Murdy, faisant référence aux tristement célèbres décors d’égouts et FEDRA qu’il nous a fait visiter. « Nous voulions vous mettre lentement dans les égouts et ensuite c’est juste… tournant pour reproduire en quelque sorte cette expérience à la première personne de jouer à un jeu vidéo. Si vous souffrez de claustrophobie, méfiez-vous de cette maison.

Cependant, si vous êtes fan des talents présentés dans le jeu, vous serez ravi d’apprendre que de nouveaux dialogues ont été enregistrés par les originaux Joel et Ellie de la franchise originale de Neil Druckmann. « Nous avons spécifiquement travaillé avec Troy [Baker] et Ashley [Johnson], qui a fait Joel et Ellie, et c’était une toute autre session d’enregistrement. Je les ai dirigés à distance depuis l’Irlande », a déclaré Murdy. Il travaille à distance la majeure partie de l’année depuis l’Irlande avec son équipe Hollywood Universal Creative et revient chez Horror Nights pour l’événement annuel hanté. Cette année, lui et Druckmann ont travaillé en étroite collaboration pour recréer des moments mémorables du jeu en utilisant des matériaux originaux. « Le dialogue… J’ai essentiellement extrait des éléments du jeu, puis je les ai envoyés à Naughty Dog. Et puis leurs scénaristes l’ont peaufiné. C’est donc spécifiquement enregistré juste pour cette maison.

Quand cela vient à Choses étranges, le processus était un peu différent. Murdy a expliqué qu’une grande partie de l’intrigue de cette maison est réalisée par des « effrayants » représentant des personnages comme Eddie et Vecna, en utilisant une sorte de piste de synchronisation labiale des moments clés de la saison quatre. « Dans Choses étranges, les dialogues que nous utilisons proviennent tous de la série, ils sont donc spécifiquement tirés de la série », a-t-il déclaré. Le casting de la maison a pu être rempli de gens au lieu de statues d’enfants comme les années précédentes, grâce au fait que tout le monde a grandi. Dans les deux attractions, il a déclaré : « Nous voulons toujours vous mettre au milieu pour que la menace vienne vers vous. » En d’autres termes, si vous êtes un aficionado des hantises, les horreurs des cliqueurs, des ballonnements, des Démogorgons et de Vecna ​​se glisseront à chaque coin de rue.

En raison de la grande popularité de Choses étranges Pour la bande originale de la saison quatre, nous avons dû demander si Kate Bush et Metallica seraient présentes dans la maison, étant donné que leur musique a contribué à briser la malédiction de Vecna. « Lorsque vous faites la queue et que le contenu vidéo vous rafraîchit la mémoire de la saison passée, nous écoutons également toutes les chansons. Métallique [ ‘Master of Puppets’ ], [Kate Bush’s] « Running Up That Hill » et tout ça a été popularisé par la série », a-t-il confirmé, mais a également précisé : « Quand nous sommes dans la maison proprement dite, c’est principalement la musique de la série. Et puis, juste à la fin, vous entendez une reprise de « Running Up That Hill ». La file d’attente est entièrement consacrée à la musique pop et à tout ce que nous avons entendu dans le spectacle. Et puis une fois que vous êtes ici, c’est plutôt la musique de partition et nous taggerons « Running » à la fin.

Pour un aperçu lumineux des labyrinthes, cliquez sur la galerie avant !

Ce résumé d’événements, qui comprend des activations pour des projets majeurs de studio, a été rédigé lors des grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des écrivains et des acteurs actuellement en grève, les films et la télévision présentés ici n’existeraient pas.