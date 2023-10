Tout ce que vous aimez les films de Hayao Miyazaki est pleinement mis en valeur dans son nouveau film, Le garçon et le hérosn. La façon dont l’animateur légendaire crée les mondes les plus évocateurs, les plus magnifiques et les plus loufoques, puis les transforme en quelque chose de poignant et de significatif. Des personnages qui défient l’imagination frisson et plaisir, mais aussi nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Des protagonistes curieux et courageux se réjouissent de cet émerveillement et en ressortent de l’autre côté mieux lotis. Tout est là et plus encore dans le dernier film de Miyazaki, et même si cela peut souvent sembler excessif, c’est néanmoins magique et passionnant.

Studio Ghibli, la société dirigée par Miyazaki qui donne vie à tous ses films, célèbre a choisi de ne pas utiliser d’images pour promouvoir Le garçon et le héron (ou Comment vivez-vous comme on l’appelait au Japon) afin de permettre au public d’en faire l’expérience par lui-même. Nous ne pouvons évidemment pas faire cela entièrement, mais une certaine prudence en termes de détails de l’intrigue est justifiée et enrichissante, donc cette critique sera légère.

En fait, une aversion pour les détails profite presque certainement à une discussion sur Le garçon et le héron. C’est un film qui s’intéresse moins à la manière dont les éléments individuels de son histoire sont liés entre eux, mais davantage à ce que tout cela vous fait ressentir. Ce qui, certes, est souvent quelque chose que les fans ou les critiques disent pour excuser un film qui ne fonctionne pas vraiment. J’admets pleinement que je suis un méga-fan du travail de Miyazaki, et je suis presque certainement plus gentil avec lui pour cela. Néanmoins, malgré le complot croissant de Le garçon et le héron peut être à la fois époustouflant et choquant, on ne peut s’empêcher d’imaginer que le cinéaste était conscient que tous les aspects ne se réunissent pas de manière parfaite. Et ainsi, il se nourrit plus de l’émotion que de la logique.

Il y a bien sûr une histoire centrale et facile à suivre, du moins au début. Il se concentre sur un jeune garçon nommé Mahito (Soma Santoki) qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, subit une terrible perte et quitte Tokyo avec les autres membres de sa famille. Leur nouvelle maison de campagne est sereine et calme, mais recèle un mystère inexplicable, un mystère qui commence à se révéler lorsque Mahito découvre qu’un héron cendré lui accorde plus d’attention qu’un oiseau ne le devrait probablement. Mahito suit cet oiseau et à partir de là, les choses se passent à fond Miyazaki, avec un soupçon de Alice au pays des merveilles et une pincée de Magicien d’Oz jeté dans.

Mahito suit le Héron à la fois parce que c’est un jeune garçon incapable de résister à la possibilité de l’aventure, mais aussi parce qu’il cherche quelqu’un qu’il a perdu. Ces deux intentions sont toujours présentes alors que le voyage de Mahito l’emmène dans des endroits où la logique commence à s’effacer. Où des vérités magiques spécifiques sont établies juste assez longtemps avant qu’une autre ne les envahisse et ne les dépasse. Au fur et à mesure, de nouveaux personnages cruciaux sont constamment introduits, même jusqu’à l’acte final du film, ajoutant à la fois un sentiment de découverte mais aussi un manque indéniable de cohésion. Il faut un certain temps pour s’habituer aux changements de tons, en particulier à mi-chemin, là où se produit le changement le plus sismique du film. Nous rencontrons un tout nouvel ensemble de créatures, avec un tout nouvel ensemble de règles imprégnées de toutes sortes de sens, et vous avez l’impression de regarder un film complètement différent de celui d’il y a à peine cinq minutes. Les films de Miyazaki sont généralement connus pour une transition plus équilibrée entre le réel et le surréaliste lorsque ce genre de chose se produit – une cohésion plus solide qui maintient le tout ensemble. Ce n’est pas une force, ni même une préoccupation, de Le garçon et le héron. Le film vous oblige à faire un choix. Êtes-vous frustré que tout cela semble si fortuit ? Ou est-ce que vous montez à bord et voyez où cela vous mène ?

Une pleine jouissance de Le garçon et le héron est crucial pour ce choix. Parce qu’à la fin, il est possible qu’il n’y ait pas de rime ni de raison simple aux rythmes du voyage de Mahito, juste sa destination. Chaque nouvelle créature ou personnage qu’il rencontre, chaque nouveau fil d’histoire auquel il est confronté, ils sont tous si glorieusement imaginatifs qu’il n’y a tout simplement aucun moyen pour que tout cela ait un sens parfait. D’un autre côté, ils ont un peu de sens si l’on considère quelques éléments. Un : pendant un temps, Miyazaki j’imaginais que ça pourrait être son dernier film, et peut-être que cela signifiait qu’il voulait afficher sur l’écran toutes les pensées ou images qu’il avait en tête, quoi qu’il arrive. Deuxièmement : le voyage de Mahito consiste à grandir face à une tragédie, et grandir peut souvent sembler aussi maniaque, effrayant et aléatoire que ce que nous voyons. Si l’objectif était que Miyazaki remplisse ce film de tout ce qu’il lui restait en tête et l’utilise comme miroir sur la gestion des traumatismes de son enfance, les choses commencent à s’adapter.

Mais c’est de la pure justification et de la spéculation. Il est peu probable que, objectivement, Le garçon et le héron ne semble pas aussi parfaitement construit que les films précédents de Miyazaki. Ce qui compense cela, cependant, c’est la beauté impressionnante de ce qui est à l’écran. Les mondes de Le Garçon et le Héron, et surtout les créatures créées, font partie des plus belles choses que Miyazaki ait jamais faites. À chaque tour, vous rirez, vous jaillirez, vous aurez envie de sauter dans l’écran et de jouer avec chacun d’eux. De plus, le fait que l’animation du film soit aussi époustouflante est tout à fait attendu d’un film du Studio Ghibli, mais ne doit jamais être négligé.

Lorsque vous êtes un cinéaste qui n’a, peut-être sans aucun doute, jamais réalisé de mauvais film, les attentes ne peuvent pas être incroyablement élevées pour votre dernier travail. Le garçon et le héron fait face à ce défi et donc, comparé à certains des chefs-d’œuvre de Miyazaki – surtout dans le contexte où ce devait être son dernier film, du moins pendant longtemps – est certainement un peu en deçà. Et pourtant, il s’agit toujours indéniablement d’art réalisé par peut-être notre plus grand cinéaste vivant, en live-action ou en animation. Il travaille au sommet de son art, offrant une histoire et un monde qui vous laisseront à bout de souffle et épanouis. Il regorge à la fois de thèmes et de résonances émotionnelles, mais aussi d’idées et de beauté à l’écran. Parfois, le film est désordonné, bien sûr, mais c’est un beau désordre qui se transforme en une expérience inoubliable et magique que vous voudrez certainement revisiter encore et encore, juste pour ressentir cette magie pure, pure et non filtrée de Miyazaki.

Le garçon et le héron a eu sa première américaine IMAX cette semaine au Animation is Film Festival. Il ouvre aux États-Unis le 8 décembre.

