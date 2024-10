Le dernier conseil suggère que la puce MediaTek Dimensity pourrait alimenter le Galaxy S25 FE au lieu du Galaxy S25

La confusion sur le processeur supposé de la série phare Galaxy S25 de l’année prochaine atteint un nouveau sommet. Tout a commencé avec une rumeur suggérant que Samsung envisageait d’introduire le chipset MediaTek dans sa gamme phare de smartphones.

Des fuites ont ensuite indiqué que seul le Galaxy S25 Ultra haut de gamme sera alimenté par le processeur Snapdragon 8 gen 4 ou Snapdragon 8 Elite. Selon les rapports, Samsung aurait abandonné le processeur Exynos 2500 en raison de problèmes de rendement, et les modèles Galaxy S25 et S25+ standard seront alimentés par le MediaTek Dimensity, probablement le processeur Dimensity 9400.

Aujourd’hui, une nouvelle rumeur a ajouté à la fois de la clarté et davantage de confusion. Selon le pronostiqueur Jukanlosreve sur la plateforme de médias sociaux X, Samsung et MediaTek ont ​​décidé d’utiliser le processeur Dimensity à l’intérieur du Galaxy S25 FE au lieu des modèles standard Galaxy S25 et S25+. Les appareils FE sont des versions atténuées des téléphones phares, offrant le meilleur des variantes standard et plus. Semblable au téléphone FE de cette année, le Galaxy S25 FE devrait être lancé fin 2025.

[Exclusive] Les négociations entre Samsung et MediaTek, qui visaient initialement à inclure la puce Dimensity dans le Galaxy S25, ont évolué vers le placement de la puce Dimensity dans le S25 FE. Le S25 utilisera exclusivement des puces Snapdragon. –Jukanlosreve (@Jukanlosreve) 11 octobre 2024

Comme mentionné ci-dessus, certains rapports suggèrent que le faible rendement du processeur Exynos 2500 est la raison de l’abandon du SoC dans la série Galaxy S25. Il a également été signalé que Samsung pourrait éloigner le processeur Exynos de ses produits phares jusqu’à ce que le processeur atteigne son plein potentiel et devienne compétitif par rapport aux autres processeurs phares.

De plus, Samsung ne souhaite probablement pas lancer un produit mal cuit. Les appareils phares doivent offrir des performances phares, et si le processeur Exynos n’est pas prêt, il serait alors sage d’introduire les processeurs MediaTek Dimensity éprouvés dans ses appareils.

Récemment, il a été rapporté que Samsung aurait prévu de produire 22 millions d’unités de la série Galaxy S25. Sur les 22 millions, le Galaxy S25 Ultra prendra la tête et l’entreprise pourrait produire 11 millions d’unités de l’appareil, car l’appareil devrait introduire des changements majeurs en termes de conception, d’affichage, d’appareils photo, de performances, etc.