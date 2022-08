Le dernier comté du Kansas à publier les résultats du recomptage des votes sur l’avortement

WICHITA, Kan. (AP) – Le dernier comté du Kansas qui recomptait les bulletins de vote d’un vote du 2 août qui affirmait le droit à l’avortement dans l’État devait publier ses chiffres dimanche.

Les responsables du comté de Sedgwick ont ​​raté la date limite de samedi pour terminer le recomptage parce que le commissaire aux élections a trouvé certaines choses qu’elle voulait vérifier. Il n’était pas immédiatement clair quels étaient les problèmes. Le comté a programmé sa réunion du conseil de démarchage dimanche après-midi.

Huit autres comtés ont terminé le recomptage à temps, et les chiffres qu’ils ont publiés n’ont guère changé le décompte initial. Les responsables électoraux ont déclaré que de petits changements dans le total des votes étaient généralement dus à des erreurs humaines, telles que des électeurs faisant des marques peu claires sur leurs bulletins de vote qui n’étaient pas reconnus lorsque les machines les scannaient.

La mesure du scrutin aurait supprimé les protections du droit à l’avortement de la Constitution du Kansas et donné à la législature le pouvoir de restreindre ou d’interdire davantage l’avortement. Il a échoué de 18 points de pourcentage, soit 165 000 votes dans tout l’État.

Neuf comtés ont été tenus de recompter manuellement les votes à la demande de deux militants anti-avortement qui ont remis en question les procédures électorales mais n’ont fourni aucune preuve de problèmes spécifiques.

En plus du comté de Sedgwick de Wichita, les votes ont été recomptés dans le comté de Johnson de la banlieue de Kansas City ; le comté de Shawnee, qui abrite Topeka ; le comté de Douglas, qui abrite le campus principal de l’Université du Kansas ; et les petits comtés de Crawford, Harvey, Jefferson, Lyon et Thomas. Les partisans du maintien du droit à l’avortement ont gagné dans tous ces comtés, à l’exception de Thomas.

The Associated Press