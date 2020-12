SHEFFIELD, Angleterre – La nervosité dans la préparation du voyage à Sheffield United est une preuve suffisante que tous les fans de Manchester United ne sont pas convaincus par l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer. Mais il y aura un regain d’optimisme sur ce qui pourrait être possible cette saison après une victoire de retour 3-2 à Bramall Lane.

Après que Tottenham, Chelsea, Manchester City, Leicester et Southampton aient tous perdu des points en 48 heures cette semaine, United semblait destiné à faire ce qu’il fait toujours et à trouver un moyen de s’autodétruire – même contre le bas de la Premier League et la seule équipe des quatre meilleurs niveaux du football anglais à avoir remporté un match de championnat cette saison.

Au lieu de cela, cependant, ils sont venus (encore) par derrière pour gagner (encore). Ils ne sont maintenant que la quatrième équipe de l’histoire de haut niveau à remporter 10 matchs de championnat d’affilée à l’extérieur de la maison, remportant les six matches de la ligue loin d’Old Trafford cette saison, malgré la première concession à chaque fois. En fait, United est la première équipe de Premier League à remporter six matchs à l’extérieur après avoir concédé la première en une seule saison.

Ils l’ont fait ici après seulement cinq minutes quand Oliver Burke a chargé Dean Henderson – pour David De Gea – et David McGoldrick a tapé dans un filet vide. Mais ensuite, les rois de retour se sont mis en marche pour marquer deux fois en huit minutes avant la mi-temps grâce à Marcus Rashford et Anthony Martial.

Rashford a de nouveau marqué en seconde période avant que la deuxième chance de McGoldrick ne se termine par une fin frénétique. En fin de compte, cela n’a pas suffi pour empêcher Sheffield United d’établir un nouveau record de club de huit défaites consécutives ou de battre le record ignominieux du pire début de saison en Angleterre depuis 1888-89.

« Le départ était tellement bâclé, encore lent et j’ai été surpris », a déclaré Solskjaer. « Nous en avons parlé, montré des vidéos et c’est arrivé. Nous avons couru sur le terrain mais le personnage est fantastique pour chacun d’entre nous.

«Je n’ai aucune frustration pour le moment. C’était un match difficile, un endroit difficile et je ne m’attendais pas à ce que ce soit confortable.

« Les buts que nous avons marqués étaient excellents et de temps en temps, vous devez accepter que vos adversaires aient des armes et un arsenal qui peuvent vous nuire et Sheffield United en a certainement. »

Man United était à nouveau à Bramall Lane, ralliant 1-0 pour remporter une sixième victoire record de retour à l’extérieur de la maison cette saison. Photo de Rui Vieira – Piscine / Getty Images

United est sixième, à cinq points du leader de Liverpool avec un match en cours. Gagnez ça et ils seraient deuxième. La déclaration d’avant-match de Solskjaer selon laquelle il veut que ses joueurs croient qu’ils peuvent se battre pour le titre cette saison ne semble plus si tirée par les cheveux.

Il y a des problèmes à résoudre avant que les bookmakers ne les considèrent comme étant autre chose que les cinquièmes favoris derrière Liverpool, Manchester City, Tottenham et Chelsea, et Solskjaer saura qu’ils ne peuvent pas continuer à donner une longueur d’avance aux équipes. Une meilleure équipe que Sheffield United, la seule équipe de la ligue sans feuille blanche cette saison, aurait mieux défendu ce qu’elle avait au lieu de capituler avant qu’il ne soit temps de fermer les écoutilles.

United a pris du retard dans 11 de ses 18 matchs en Premier League et en Ligue des champions et il n’est pas viable de continuer à s’attendre à ce qu’ils retirent un lapin du chapeau à maintes reprises. Solskjaer a appris cette leçon contre le RB Leipzig, alors que United a été rétrogradé en Ligue Europa.

Il y a, cependant, des preuves pour étayer l’optimisme provisoire. United a pris 16 points sur les 18 derniers disponibles et est en tête du classement avant le calendrier exténuant de Noël.

Ici, Solskjaer a pu associer Rashford, Martial et Mason Greenwood – les trois premiers si scintillants à la fin de la saison dernière – pour la troisième fois seulement ce trimestre et le troisième but en particulier – un mouvement rapide d’un penalty. zone à l’autre en quelques secondes – a présenté exactement pourquoi ils peuvent être si dévastateurs.





Après une semaine de gros titres générés par son agent Mino Raiola, Paul Pogba a montré tous ses meilleurs attributs, notamment une gamme de passes que personne d’autre sur le terrain ne pouvait égaler. La vitrine peut faire des merveilles pour la forme d’un joueur.

« Il a remporté plus ou moins chaque tête, sa vision, sa créativité. Paul a très bien répondu au travail qu’il a fait et ce fut une excellente performance », a déclaré Solskjaer par la suite.

Martial, quant à lui, a inscrit son premier but en championnat de la saison après un début difficile en raison d’une suspension et d’une blessure. Si United veut relever un défi sérieux, le Français devra probablement se rapprocher des 23 qu’il a remportés toutes compétitions confondues la saison dernière.

Avec le jeu sous contrôle en seconde période, Solskjaer a également pu donner un répit rare à Bruno Fernandes et faire venir Donny van de Beek. Le Norvégien avait suffisamment d’options pour donner à De Gea, Luke Shaw, Fred et Scott McTominay la nuit de congé et la rotation de son équipe continuera d’être vitale alors qu’il tente de disputer cinq matchs en 13 jours à commencer par la visite de Leeds United à Old Trafford dimanche. .

Il y aura plus de nerfs avant ce match. Solskjaer United est en train de devenir rapidement les Rollercoaster Reds, mais pour l’instant, ils restent sur la bonne voie.