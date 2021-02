Après une lutte acharnée entre les fonds spéculatifs et les traders amateurs, le prix de l’action du détaillant de jeux vidéo GameStop a explosé, évitant des milliards de dollars aux grands investisseurs, le prix commence à baisser.

GameStop (GME) a ​​chuté de 60% mardi, chutant en dessous de 100 $ alors que Wall Street et les mesures des médias grand public visant à « stabiliser » le trading frénétique de la semaine dernière ont commencé à entrer en vigueur. Les day traders n’ont pas pu utiliser l’application populaire Robinhood pour échanger GME et une poignée d’autres actions chaudes, donnant aux hedge funds qui ont joué le méchant dans l’histoire une chance de réduire les pertes dans certaines de leurs positions courtes les plus inconfortables.

Après avoir atteint 500 $ par action la semaine dernière, GameStop a chuté brutalement, perdant la plupart de ses gains dans les jours suivants. Au moins 27 milliards de dollars de la capitalisation boursière brièvement gagnée de GameStop se sont évaporés alors que les hedge funds tentaient de récupérer leurs pertes et – on suppose – poussèrent un soupir de soulagement.

Aussi sur rt.com Un pic d’argent pourrait signifier des bulles dans les métaux et autres matières premières, prévient la Commerzbank

D’autres actions favorisées par le forum WallStreetBets de Reddit – qui a commencé à gonfler GameStop comme une sorte de vengeance contre un conseiller financier qui avait dit à ses clients de vendre sans pitié GME – ont également commencé à dégonfler autant d’outils des day-traders, y compris Robinhood , ont été retirés de leurs mains la semaine dernière.

On ne s’attend pas à ce que GameStop génère des bénéfices avant 2023, et les autres choix de WallStreetBets, notamment la chaîne de cinéma AMC et le fabricant de téléphones mobiles devenu la société de cybersécurité BlackBerry, ne sont pas exactement le genre d’entreprises que l’on qualifierait de prometteuses. Les investissements dans GameStop ont commencé par une récente infusion de sang jeune dans son conseil d’administration et un engagement à évoluer vers un modèle commercial basé sur Internet, mais la société reste un détaillant de jeux vidéo physique avec un travail sérieux à faire pour se redresser. son déclin.

Alors que les hedge funds avaient sans doute déclaré la guerre aux day-traders de Reddit le mois dernier, appelant à court-circuiter les investissements bien-aimés des utilisateurs, plutôt que l’inverse, les journalistes financiers de l’établissement se sont d’abord efforcés de dépeindre les couvertures comme des investisseurs lésés essayant simplement de maintenir à flot les régimes de retraite des Américains contre l’assaut des trolls qui font des ravages pour faire des ravages.

Aussi sur rt.com Robinhood est « toast » après le fiasco GameStop, déclare le loup de Wall Street Jordan Belfort

Même des politiciens soi-disant de gauche sont montés à bord de l’express à perles, avec la sénatrice Elizabeth Warren (D-Massachusetts) embrassant les gros chats blessés contre lesquels elle avait passé sa première carrière politique à dénoncer. Andrew Left, le conseiller qui a lancé l’engouement pour GameStop en appelant à un court-circuit massif, a affirmé avoir perdu 100% de son investissement, bien que d’autres aient pu en récupérer une fois que les day-traders ont été exclus de leurs comptes Robinhood et l’équilibre des pouvoirs sont revenus aux méga-fonds.

Certains pourraient argumenter que la trajectoire surréaliste de GameStop reflète l’un des problèmes fondamentaux du marché boursier américain en général – un problème qu’il a été difficile d’éviter depuis un an. Les marchés ont explosé pendant la pandémie alors même que les entreprises ont abandonné des centaines de milliers d’employés et que les imprimeurs de la Réserve fédérale ont dû faire des heures supplémentaires.

Et bien que le départ des day-traders de leur bref triomphe n’était pas nécessairement volontaire, l’histoire de bros de fonds spéculatifs extrêmement riches qui se battent avec des gens ordinaires qui négocient sur leurs smartphones a attiré l’intérêt d’Hollywood de MGM et Netflix.

Aussi sur rt.com Netflix et MGM font la course pour produire des films de duel dramatisant la frénésie de « Reddit Rebellion » et GameStop « Stonk »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!