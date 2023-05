Le dernier collaborateur de Stephen Hawking sur la dernière théorie du physicien

Lorsque le chercheur belge Thomas Hertog a été convoqué pour la première fois au bureau de Stephen Hawking à la fin des années 1990, il y a eu une connexion instantanée.

Lorsque Thomas Hertog a été convoqué pour la première fois dans le bureau de Stephen Hawking à la fin des années 1990, il y a eu une connexion instantanée entre le jeune chercheur belge et le légendaire physicien théoricien britannique.

« Quelque chose a cliqué entre nous », a déclaré Hertog.

Cette connexion se poursuivrait alors même que la maladie débilitante de Hawking, la SLA, le privait de ses derniers moyens de communication, permettant au couple de compléter une nouvelle théorie visant à bouleverser la façon dont la science regarde l’univers.

La théorie, qui serait la dernière de Hawking avant sa mort en 2018, a été exposée dans son intégralité pour la première fois dans le livre de Hertog « On the Origin of Time », publié au Royaume-Uni le mois dernier.

Dans une interview avec l’AFP, le cosmologiste a parlé de leur collaboration de 20 ans, de la façon dont ils communiquaient via l’expression faciale et de la raison pour laquelle Hawking a finalement décidé que son livre historique « A Brief of History of Time » avait été écrit dans une mauvaise perspective.

L’univers « conçu »

Lors de leur première rencontre à l’Université de Cambridge en 1998, Hawking n’a pas tardé à évoquer le problème qui le tracasse.

« L’univers que nous observons semble conçu », a déclaré Hawking à Hertog, communiquant via un clicker connecté à une machine vocale.

Hertog a expliqué que « les lois de la physique – les règles sur lesquelles l’univers fonctionne – s’avèrent être tout simplement parfaites pour que l’univers soit habitable, pour que la vie soit possible ».

Cette remarquable chaîne de chance s’étend de l’équilibre délicat qui permet aux atomes de former les molécules nécessaires à la chimie à l’expansion de l’univers lui-même, qui permet de vastes structures cosmiques telles que les galaxies.

Une réponse « à la mode » à ce problème a été le multivers, une idée qui est récemment devenue populaire dans l’industrie cinématographique, a déclaré Hertog.

Cette théorie explique la nature apparemment conçue de l’univers en en faisant l’un des innombrables autres – dont la plupart sont « de la merde, sans vie, stériles », a ajouté l’homme de 47 ans.

Mais Hawking a réalisé le « grand bourbier de paradoxes dans lequel le multivers nous conduisait », arguant qu’il doit y avoir une meilleure explication, a déclaré Hertog.

Le point de vue de l’étranger

Quelques années après le début de leur collaboration, « il a commencé à comprendre » qu’il leur manquait quelque chose de fondamental, a déclaré Hertog.

Le multivers et même « Une brève histoire du temps » étaient « des tentatives de décrire la création et l’évolution de notre univers à partir de ce que Stephen appellerait une » perspective de l’œil de Dieu « », a déclaré Hertog.

Mais parce que « nous sommes dans l’univers » et non à l’extérieur, nos théories ne peuvent pas être découplées de notre point de vue, a-t-il ajouté.

Il a dit:

C’est pourquoi (Hawking) a dit que « Une brève histoire du temps » est écrite dans une mauvaise perspective.

Pendant les 15 années suivantes, le duo a utilisé les bizarreries de la théorie quantique pour développer une nouvelle théorie de la physique et de la cosmologie du « point de vue de l’observateur ».

Mais en 2008, Hawking avait perdu la capacité d’utiliser son clicker, devenant de plus en plus isolé du monde.

« Je pensais que c’était fini », a déclaré Hertog.

Ensuite, le couple a développé un niveau de communication non verbale « quelque peu magique » qui leur a permis de continuer à travailler, a-t-il déclaré.

Positionné devant Hawking, Hertog posait des questions et regardait dans les yeux du physicien.

« Il avait une très large gamme d’expressions faciales, allant d’un désaccord extrême à une excitation extrême », a-t-il déclaré.

« Il est impossible de démêler » quelles parties de la théorie finale viennent de lui-même ou de Hawking, a déclaré Hertog, ajoutant que de nombreuses idées avaient été développées entre les deux au fil des ans.

« Un grand processus évolutif »

Leur théorie se concentre sur ce qui s’est passé dans les premiers instants après le Big Bang.

Plutôt qu’une explosion qui a suivi un ensemble de règles préexistantes, ils proposent que les lois de la physique aient évolué avec l’univers.

Cela signifie que si vous remontez suffisamment le temps, « les lois de la physique elles-mêmes commencent à se simplifier et à disparaître », a déclaré Hertog.

Il a dit:

En fin de compte, même la dimension du temps s’évapore.

Selon cette théorie, les lois de la physique et du temps lui-même ont évolué d’une manière qui ressemble à l’évolution biologique – le titre du livre de Hertog fait référence à « L’origine des espèces » de Darwin.

« Ce que nous disons essentiellement, c’est que (la biologie et la physique) sont deux niveaux d’un grand processus évolutif », a déclaré Hertog.

Il a reconnu qu’il est difficile de prouver cette théorie car les premières années de l’univers restent « cachées dans la brume du Big Bang ».

Une façon de lever ce voile pourrait être d’étudier les ondes gravitationnelles, les ondulations dans le tissu de l’espace-temps, tandis qu’une autre pourrait être via des hologrammes quantiques construits sur des ordinateurs quantiques, a-t-il déclaré.