Le dernier clic de Bharti Singh-Haarsh Limbachiyaa sur le fils Laksh est brutalement trollé pour CETTE raison

En avril de cette année, la comédienne Bharti Singh et son mari Haarsh Limbachiyaa ont accueilli un petit garçon. Le couple a nommé leur fils Laksh et alors que pendant quelques mois ils avaient caché son visage, ils ont dévoilé il y a quelques jours le visage de leur Gola. Bharti et Haarsh ont fait la séance photo de Laksh et ils ont partagé des photos super mignonnes sur Instagram. Récemment, le couple a partagé une photo de Laksh dans un avatar arabe et il avait l’air adorable dedans. Mais les internautes traquent Bharti et Haarsh.

Sur la photo, ils ont utilisé un support de narguilé pour lui donner une sensation arabe. Cependant, les internautes ne sont pas satisfaits. Un internaute a commenté : « Baki sab toh thik hai ye hookah kis khusi main rakha hai bhay ? Un autre internaute a écrit : « Abi se bigad rahe ho bacha ko ». Nous nous demandons ce que Bharti et Haarsh ont à dire sur les trolls.

Pendant ce temps, leurs fans adorent les photos de Laksh, et ils demandent également à Bharti de faire des vidéos avec lui. Les enfants stars de Bollywood attirent beaucoup l’attention, mais maintenant, de nombreux enfants stars de la télévision comme Laksh font la une des journaux. Découvrez les quelques photos supplémentaires de Laksh ci-dessous

Après l’accouchement, Bharti Singh était de retour au travail après 12 jours. L’humoriste a également été trollé pour avoir gardé son enfant à la maison et venir travailler. Mais, elle l’a rendu aux trolls en disant qu’il y a beaucoup de femmes qui commencent à travailler immédiatement après avoir accouché.

Bharti et Haarsh ont été vus pour la dernière fois comme l’hôte de Hunarbaaz: Desh Ki Shaan et The Khatra Khatra Show. Les deux seront ensuite vus dans l’épisode spécial Pati vs Patni de Ravivaar avec Star Parivaar.