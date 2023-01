Le dernier chapitre’ expose plus de chocs

R.Kelly est derrière les barreaux, mais le cauchemar continue pour nombre de ses victimes et leurs familles.

Les docu-séries à vie déballent les cas R.Kelly

Cette semaine, Lifetime diffuse les quatre parties de Survivre à R. Kelly : le dernier chapitre (Les parties 1 et 2 sont actuellement en streaming sur le site Web de Lifetime).

Le premier épisode suit le récit d’Angelo Clary sur le voyage d’Azriel Clary alors qu’il est révélé qu’elle a été chargée de mentir dans la tristement célèbre interview de R. Kelly avec Gayle King. La famille détaille également les tactiques d’intimidation lancées contre la famille par les partisans de R. Kelly tandis que des experts juridiques et des journalistes donnent un aperçu des accusations de racket auxquelles Kelly fait face.

La partie la plus difficile de l’épisode à regarder survient probablement lorsque les docuseries se concentrent sur le témoignage d’Azriel Clary sur le fait d’avoir été forcé de manger des excréments, un rituel de «loyauté» que d’autres victimes et des personnes proches du chanteur confirment être quelque chose qu’ils ont vécu aussi bien ou avaient La connaissance sur:

Horrible non ?

L’épisode 2 plonge profondément dans le témoignage de Faith Rodgers et Jerhonda Pace et comment l’expérience de Rodgers a également conduit à des accusations supplémentaires contre Kelly et son entourage.

Le deuxième épisode se concentre vraiment beaucoup sur les facilitateurs et les gestionnaires du cercle de Kelly qui ont contribué à poursuivre le cycle prédateur qui a pris au piège tant de victimes.

Les épisodes diffusés cette semaine ont également jeté beaucoup de lumière sur certaines de ses premières victimes, notamment Aaliyah et une femme nommée Ebonie Doyle, qui décrit avoir trouvé des images intimes de Kelly avec Aaliyah alors que la chanteuse l’avait enfermée et isolée chez lui.

L’épisode trois se concentrera sur Jane Doe # 1 et la révélation de John Does qui prend la parole alors que de nouveaux survivants émergent également.

La série se termine avec les survivants partageant leurs déclarations d’impact de la victime alors qu’ils entendent le verdict final contre R. Kelly. C’est fou comme c’est la TROISIÈME saison de Survivre à R. Kelly et le contenu est toujours aussi choquant et horrifiant.

Retrouvez l’épisode 2 de Survivre à R. Kelly : le dernier chapitre ce soir à 21h HNE sur Lifetime