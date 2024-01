Le dernier changeur de jeu en matière de divertissement sportif – DW – 24/01/2024

Moderne footballespère que le produit du sport le plus populaire au monde reste divertissant, mais un nouveau format de ce beau jeu est en train d’émerger.

Cette semaine, la Baller League a débuté à Allemagne, une idée portée par les vainqueurs de la Coupe du monde Mats Hummels et Lukas Podolski. Il s’agit d’une ligue de football à six en salle dans laquelle s’affrontent des amateurs prometteurs, d’anciens pros et des célébrités.

Un système de sélection à l’américaine a permis de filtrer les 16 000 joueurs qui ont postulé pour une place dans les 12 équipes dirigées par des présidents tels que Kevin-Prince Boateng, qui a joué pour l’AC Milan, Barcelone et le Hertha Berlin, et l’actuel ailier de Wolfsburg, Jule. Marque.

Histoire d’origine

Les personnalités en ligne font de plus en plus sentir leur présence depuis plus d’une décennie, mais les progrès récents dans le domaine du sport ont ajouté un tout nouveau sens à l’idée de divertissement sportif et ont rappelé non seulement l’ampleur de ce secteur, mais aussi la manière dont il s’adapte aux nouvelles générations. .

En 2016, le YouTubeur anglais Spencer Owen a fondé le Hashtag FC, qui évolue dans la septième division du football anglais, tandis qu’Elias Nehrlich, le streamer le plus célèbre d’Allemagne (1,4 million sur Instagram et 1,3 million d’abonnés sur YouTube), a suivi les traces d’Owen avec la création de Retarder Sports Berlin en 2021.

Il n’y a pas que dans le monde du football que les stars des réseaux sociaux et les streamers ont cherché à modifier le statu quo. Les YouTubeurs devenus entrepreneurs, KSI et Logan Paul ont démontré la puissance de leurs présences en ligne respectives en bouleversant le monde de la boxe professionnelle.

Leur impact a divisé les opinions, certains estimant que la boxe doit faire tout son possible pour rester pertinente, tandis que d’autres pensent que l’art de la boxe est dilué par les artistes qui sont là pour le spectacle et entrave la progression des combattants amateurs qui ont perfectionné leur art. pendant des années.

La Ballers League, cependant, est fière d’offrir une autre voie d’accès au monde du football.

“Il y a certainement une poignée de carrières prometteuses qui ont été laissées de côté et peut-être qu’un ou deux joueurs ici peuvent montrer qu’ils auraient pu y arriver”, a expliqué Hummels.

Boateng : “Le football est devenu un peu ennuyeux”

Cependant, les gens pensent à la capacité de réseaux sociaux stars pour faire bouger les choses, on ne peut nier que la fusion du sport et de la culture du streamer fonctionne.

La journée d’ouverture de la Baller League a été diffusée sur Twitch, accumulant plus d’un million de vues pendant près de sept heures. Boateng a admis que ce n’était pas aussi drastique que la devise autoproclamée de la compétition “nouvelle ère pour le football”, mais a déclaré que la présence de streamers et d’influenceurs aux côtés de noms familiers du football permettrait la “création de contenu”.

Le football ne manque certainement pas de contenu ni de personnes qui le créent, mais il s’agit d’un tout nouveau terrain de jeu. En effet, comme l’a déclaré Boateng lors de la première journée de la Baller League : “Le football est devenu un peu ennuyeux pour moi. Regarder un match de 90 minutes est parfois difficile. Ici, c’est du divertissement.”

Vainqueur de la Coupe du monde Christophe Kramerqui est président de l’équipe, a déclaré que cette approche n’était pas une rivale avec le football traditionnel mais plutôt quelque chose qui pouvait réussir à ses côtés.

“Au début, quand c’était la Ligue des Champions, c’était un jour férié et vous ne faisiez rien d’autre. Maintenant, vous êtes au téléphone en même temps et vous cherchez constamment de nouveaux stimuli”, a déclaré Kramer.

Inspiration d’Espagne

La Baller League a presque certainement été influencée par la Kings League, l’idée de l’ancien joueur de Barcelone et d’Espagne Gerard Pique qui a décollé en Espagne. Dans la Kings League (il existe également une Queen’s League), 12 équipes à sept jouent dans une compétition qui comprend des éléments originaux comme des cartes d’action qui voient les buts valoir le double ou les adversaires perdre un joueur.

Selon une étude de la plateforme de marketing en ligne OMR, pour les douze journées de sa première saison, la Kings League a enregistré en moyenne environ 12,7 millions de vues en direct via Tiktok, Youtube et Twitch. Pour le carré final, organisé au Camp Nou puis au Metropolitano, il y a eu jusqu’à 25,4 millions de diffusions en direct. La ligue se vante AdidasSpotify et le service de livraison McDonald’s en tant que sponsors.

La Kings League et la Baller League sont des initiatives claires visant à offrir à la génération Z quelque chose de plus rapide, de plus fort et qui offre plus d’action que les 90 minutes d’un match.

C’est pourquoi ces nouveaux formats proposent des règles alternatives, ont recruté des noms célèbres et s’appuient non seulement sur des streamers stars qui disposent déjà de communautés intégrées, mais hébergent également directement dans les endroits où la prochaine génération passe le plus clair de son temps. Les deux ligues sont diffusées en streaming sur YouTube et Twitch, 70 % des téléspectateurs de cette dernière sont âgés entre 18 et 34 ans et où 1 300 milliards de minutes ont été visionnées en 2022.

Et ensuite ?

Nul doute que le football traditionnel conservera sa place au sommet. Selon ESPN, le Ligue des champions a généré des revenus mondiaux de 3,6 milliards d’euros (3,9 milliards de dollars) pour les compétitions interclubs de l’UEFA au cours de chacune des trois saisons de 2021 à 2024.

Mais même la Ligue des Champions change de format pour être plus divertissante, et même si ce n’est pas la raison principale de ces nouveaux formats, retenir l’attention de la génération Z joue certainement un rôle.

En attendant, ce nouveau football continuera à s’ancrer dans le paysage sportif. La Kings League veut s’internationaliser, avec une compétition dans les Amériques déjà annoncée, et la star du Real Madrid Toni Kroos et le fondateur de Delay Sports Berlin Elias Nerlich ont annoncé qu’ils créaient une autre compétition rivale en petits groupes, The Icon League, qui devrait arriver. cet été prochain.

La suite reste à voir, mais quoi qu’il en soit, elle sera probablement diffusée en direct.

Edité par : James Thorogood