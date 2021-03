Le dernier cas d’alarmisme vaccinal

La mesure la plus importante – si le vaccin prévient une maladie grave – montre que le vaccin Johnson & Johnson est tout aussi efficace que les deux autres. Tous fonctionnent pour près de 100% des personnes. Le tableau est plus trouble pour les cas bénins, mais ils ne sont pas particulièrement inquiétants.

Le problème avec ce virus est sa létalité. Il a tué 15 fois plus d’Américains que une saison grippale moyenne . Transformer Covid en quelque chose qui ressemble plus à une grippe légère ou à un rhume signifie la victoire sur la pandémie.

Dans le monde réel, les vaccins n’obtiendront pas des résultats aussi stellaires. Pourtant, les résultats sont excellents – et tout aussi excellents dans les trois, comme l’a déclaré le Dr Cody Meissner de la Tufts School of Medicine. lors d’une récente réunion de la FDA.

Comme courir dans le vent

Mais pourquoi Johnson & Johnson ne semble-t-il pas aussi efficace pour prévenir les maladies bénignes?

Il y a quelques réponses possibles. D’une part, les essais de recherche de Johnson & Johnson semblent avoir eu un plus grand degré de difficulté. Ils sont survenus plus tard que ceux de Moderna ou de Pfizer – après que l’une des variantes du virus se soit répandue plus largement. La variante semble provoquer un plus grand nombre de cas bénins de Covid chez les personnes vaccinées que le virus d’origine.

Deuxièmement, Johnson & Johnson n’est actuellement qu’un seul coup, tandis que Moderna et Pfizer sont deux coups. Cela s’est produit principalement en raison de la puissance du vaccin Johnson & Johnson. Les premiers tests ont montré qu’il offrait des niveaux d’immunité impressionnants après une seule injection, tandis que les autres nécessitaient un rappel, comme me l’a expliqué le Dr Robert Wachter, directeur du département de médecine de l’Université de Californie à San Francisco.

La vérité est que tous les vaccins semblent offrir une protection significative après une seule injection. (Regardez la Grande-Bretagne, qui ne se précipite pas pour donner une deuxième injection et où les cas et les décès continuent de chuter.) De même, les trois vaccins peuvent bénéficier d’une deuxième injection.

Je reconnais que cela peut rendre certaines personnes anxieuses d’obtenir le seul coup de Johnson & Johnson, mais cela ne devrait pas. Si d’autres données suggèrent qu’un deuxième coup de Johnson & Johnson aiderait, les régulateurs peuvent modifier leur recommandation. Quoi qu’il en soit, les injections de suivi de Covid peuvent être normales à l’avenir.

Quelle est la ligne du bas? Un seul coup de Johnson & Johnson peut en effet permettre un nombre un peu plus grand de cas de Covid légers que deux coups de Moderna ou Pfizer. C’est difficile d’en être sûr. Et ce n’est pas très important.