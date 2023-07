Le dernier capteur portable au Japon aide à prédire la fatigue musculaire

Une équipe de recherche de l’Université des sciences de Tokyo a conçu un nouveau capteur de sueur pour la surveillance continue du lactate, ce qui est utile pour prédire la fatigue musculaire.

DE QUOI S’AGIT-IL

Dans une étude, les chercheurs abordent un problème commun aux technologies microfluidiques existantes : lorsqu’ils sont utilisés pour surveiller les biomarqueurs de la sueur, les canaux microfluidiques ont tendance à piéger les bulles d’air, ce qui interrompt la mesure.

La conception proposée par les chercheurs du TUS utilise un plus grand réservoir de sueur. Le professeur associé du TUS, le Dr Isao Shitanda, a expliqué : « En augmentant la longueur du réservoir dans le canal microfluidique, un espace d’environ quatre microlitres a été créé pour piéger les bulles d’air qui s’infiltrent dans l’appareil, les empêchant ainsi d’entrer en contact avec les électrodes du capteur. «

RÉSULTATS

L’étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Capteurs ACS, a vérifié le mécanisme de piégeage des bulles du nouveau capteur. Il a également constaté que la mesure du lactate n’était pas affectée par le débit de sueur tandis que la réponse du capteur restait stable pendant deux heures. Le capteur avait également été testé sur un volontaire qui s’entraînait sur un vélo stationnaire pendant environ une heure.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

La sueur humaine peut fournir des informations sur le niveau d’hydratation, l’équilibre électrolytique et l’état physiologique général d’une personne, ont noté les chercheurs du TUS. Leur dernière invention peut potentiellement faciliter la surveillance de la santé et la gestion de l’entraînement des athlètes.

« Étant donné que le système microfluidique du capteur de lactate proposé est fabriqué à partir d’un matériau doux, flexible et non irritant, il pourrait être utilisé pour surveiller en continu les niveaux de lactate dans la sueur, en particulier dans les sports et la médecine », a déclaré le Dr Shitanda.

LA GRANDE TENDANCE

Dans la technologie de fitness connectée, fournisseur de boissons pour sportifs populaire Gatorade a lancé il y a deux ans un patch de suivi de la transpiration et une application de suivi de la condition physique pour les athlètes afin de suivre leur hydratation, leur concentration en sel et d’autres mesures.

Des chercheurs du Massachusetts L’Université Tufts a également conçu un patch capteur qui peut être cousu sur les vêtements pour suivre les biomarqueurs de la sueur.